Lok Sabha Elections को लेकर EC की PC, जानिए कब होंगे लोकसभा चुनाव? अप्रैल के दूसरे हफ्ते से हो सकती है लोकसभा चुनाव की शुरुआत

When will Lok Sabha elections 2024 be held: चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में लोकसभा के लिए पहले चरण का मतदान हो सकता है। 2019 में पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को कराया गया था। 7 चरणों में हुए मतदान आखिरी चरण 19 मई को हुआ था, जबकि परिणाम 23 मई को घोषित किए गए थे।

चुनाव आयोग के दल ने बुधवार को बिहार और झारखंड में 18वीं लोकसभा के चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान चुनाव आयोग की टीम को राजनीतिक दलों की ओर से सुझाव भी प्राप्त हुए।

पोस्टल बैलट की गिनती जल्दी शुरू करने की मांग : मुख्‍य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार (Chief Election Commissioner Rajiv Kumar) ने कहा कि बहुत सी पार्टियों का आग्रह था कि डाक मतपत्रों (postal ballots) की गिनती जल्दी शुरू की जानी चाहिए और तय समय पर खत्म होनी चाहिए। कुमार ने कहा कि पोलिंग एजेंट या उनके अधिकृत एजेंट सिग्नेचर करके देते हैं, लेकिन कभी-कभी उनका सिग्नेचर समय पर नहीं पहुंचता। इससे कभी-कभी देरी हो जाती है।

इसलिए होती है देरी : राजीव कुमार ने कहा कि उम्मीदवार या उनके एजेंट का सिग्नेचर के सिग्नेचर हर बूथ पर उपलब्ध रहें तो देरी नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि सेंट्रल ऑब्जर्बर और उनके फोन नंबर सभी के लिए उपलब्ध रहते हैं।

ईवीएम नंबर की भी मांग : कुमार ने कहा कि बातचीत के दौरान राजनीतिक दलों का यह भी कहना था कि कौनसे स्टेट में कितनी ईवीएम और किस बूथ पर कौनसी और कितनी ईवीएम यूज होंगी इसकी जानकारी भी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टियों का यह भी कहना था कि ईवीएम का नंबर भी हमें मिलना चाहिए ताकि बाद में उससे मिलान किया जा सके।

मुख्‍य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार में बातचीत के दौरान यह भी बात सामने आई कि मतदान का समय भी बढ़ाना चाहिए ताकि वोटिंग प्रतिशत बढ़ सके।

