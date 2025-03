न दुल्हन मिली न दहेज, पंचायत ने ऐसी सजा दी कि चौकड़ी भूल गए, एक दुल्हन ने तो सिंदूर ही पोंछ दिया

asked for dowry, did not even get bride in Rajasthan: एक कहानी राजस्थान की है, दूसरी उत्तर प्रदेश की। जहां दूल्हों को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा। राजस्थान के अलवर में तो पंचायत ने दूल्हे के परिजनों को ऐसी सजा दी कि वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। राजस्थान का मामला अलवर का है। दरअसल, यहां दुल्हन के घरवाले ब्रेजा (Brezza) कार दहेज में दे रहे थे, लेकिन दूल्हे ने फॉर्च्यूनर मांग ली। यूपी के आगरा में दूल्हे की मांग से नाराज होकर मंडप में ही सिंदूर पोंछ दिया।

दरअसल, राजस्थान के अलवर की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो अलवर का है। यादव परिवार का मामला है। दूल्हा MBBS है, शादी वाले दिन दूल्हे ने Brezza गाड़ी के बजाय दहेज में फॉरच्यूनर गाड़ी मांगी। परिवार वालों ने गांव वालों और समाज के साथ पंचायत बैठाई और दुल्हन एवं दहेज दोनों का मना कर दिया।

सजा सुनकर उड़ जाएंगे होश : मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। पंचायत में यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक माफी, 5 लाख रुपए गायों के लिए और 73 लाख रुपए लड़की वालों को शादी का खर्च, पैसे नकद नहीं होने पर जमीन को तीसरे व्यक्ति के नाम एग्रीमेंट के साथ गिरवी रखा। एक्स पर भी लोगों ने इस घटना पर मजेदार कमेंट किए।

मनीष देवासी ने लिखा- न बरेजा मिली न फॉरच्यूनर मिली और न दुल्हन मिली, दूल्हे राजा हाथ मलते ही रह गए। देखते देखते शादी ही समाप्त हो गई। हनुमान राम जाट ने लिखा- जब इस प्रकार के निर्णय होंगे तभी सुधार होगा तो यह बड़े-बड़े बनाने वाले लोग लाइन पर आ जाएंगे।

यूपी में भी बिना दुल्हन लौटी बारात : दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश के आगरा में दूल्हे की हरकत से नाराज दुल्हन ने मंडप में ही सिंदूर पोंछ दिया। आगरा के कुबेरपुर क्षेत्र में शनिवार को दिल्ली के करावल नगर से बारात आई थी। फेरे भी पूरे हो चुके थे। दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा और फिर बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर दे। दूल्हन के परिवार ने दूल्हे की मांग पूरी करने में असमर्थता जताई, दूल्हा अपनी जिद पर अड़ा रहा। दूल्हे का लालच देखकर दुल्हन ने शादी से ही इंकार कर दिया और इसके बाद उसने मंडप में ही अपना सिंदूर पोंछ दिया।

दूल्हा अपनी मांग पर अड़ा रहा। जब बात बिगड़ने लगी तो मामला पुलिस चौकी पहुंचा। लेकिन, दुल्हन अपने फैसले पर अड़ी रही। आखिरकार बारात को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा। पुलिस का कहना है कि इस मामले में किसी भी पक्ष ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala