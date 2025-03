शेयर मार्केट को लेकर राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच हुई, वायरल हुए पुराने वीडियो

Rahul Gandhis prediction in the stock market came true: छोटे निवेशकों के लिए शेयर बाजार इन दिनों किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसी बीच, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि शेयर मार्केट में खुदरा निवेशकों को नुकसान होगा। दअरसल, राहुल गांधी ने कहा था कि शेयर बाजार को कंट्रोल किया जा रहा है, शेयरों की कीमतों को कंट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि इसमें अदाणी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और माधवी पुरी बुच शामिल हैं।

और क्या कहा था राहुल ने : राहुल गांधी ने उस समय कहा था कि पारदर्शिता की कमी से खुदरा निवेशकों को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा था कि खुदरा निवेशक मामूली जानकारी के आधार पर निवेश करते हैं। जबकि, शेयर बाजार पर प्रभावशाली लोगों का असर होता है। वीडियो में राहुल गांधी ने एक सिक्युरिटी गार्ड का हवाला देते हुऐ कहा कि एक बार उसने मुझसे पूछा ‍कि शेयर बाजार में क्या चल रहा है, उसे लगा कि हम जोखिम की तरफ जा रहे हैं। राहुल ने कहा- देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं। ऐसे में हमें कुछ नए तरीके ढूंढने होंगे ताकि हम उनको संदेश पहुंचा सकें कि वे खुद को खतरे में डाल रहे हैं। हम खुदरा निवेशकों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं।

चुनाव परिणाम वाले दिन राहुल ने साधा था निशाना : लोकसभा चुनाव परिणाम वाले दिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा था। मतदान खत्म होने के पहले पीएम मोदी, अमित शाह और निर्मला सीतारमण ने नतीजों वाले दिन यानी 4 जून को शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी की उम्मीद जताई थी। सबसे पहले 14 मई को अमित शाह ने कहा था कि 4 जून को शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल सकती है। इस अनुमान के पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा था कि जब भी देश में स्थिर सरकार आती है, तो बाजार में उछाल देखने को मिलता है। इसके बाद 20 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव परिणाम वाले दिन शेयर बाजार में तेजी आने की उम्मीद जताई थी और इसके बाद निर्मला सीतारमण ने भी इसी तरह के अनुमान जाहिर किए थे।

आखिरी दौर का मतदान होने के बाद एग्जिट पोल आने शुरू हुए और लगभग सभी में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया था। हालांकि एग्जिट पोल के अगले दिन शेयर बाजार बंद था। 3 जून सोमवार को जब शेयर बाजार खुला तो अनुमानों के असर के चलते बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी रही। सेंसेक्स 2000 अंक से ज्यादा उछलकर खुला और 2507 अंक उछलकर 76,469 के लेवल पर बंद हुआ था। दूसरी ओर, चुनाव नतीजे वाले दिन शेयर बाजार बुरी तरह धराशायी हो गया। इस के चलते बीएसई का मार्केट कैप एक ही दिन में करीब 31 लाख करोड़ रुपए कम हो गया।

दो माह में विदेशी निवेशकों ने निकाले 1,12,601 करोड़ : डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने फरवरी में भारतीय शेयरों से 34,574 करोड़ रुपए निकाले हैं। इससे पहले जनवरी में एफपीआई ने 78,027 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे। इस तरह 2025 के पहले दो माह में एफपीआई 1,12,601 करोड़ रुपए की निकासी कर चुके हैं।