नायब सिंह सैनी चुने गए विधायक दल के नेता, दूसरी बार लेंगे हरियाणा के मुख्‍यमंत्री पद की शपथ

Naib Singh Saini will take oath as Chief Minister on October 17 : नायब सिंह सैनी चुने गए विधायक दल के नेता, दूसरी बार लेंगे हरियाणा के मुख्‍यमंत्री पद की शपथ पंचकूला। हरियाणा में नायब सिंह सैनी को केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में राज्य विधायक दल का नेता चुन लिया है। सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्‍यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सैनी गुरुवार 17 अक्टूबर को मुख्‍यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

इस बार भाजपा को मिला पूर्ण बहुमत : मार्च महीने में मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद हरियाणा के मुख्‍यमंत्री बने थे नायब सैनी। हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए गए थे। राज्य में भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 48 सीटें मिलीं, जबकि कांग्रेस ने 37 सीटें हासिल की हैं।

कौन हैं नायब सिंह सैनी : हरियाणा में भाजपा के प्रमुक ओबीसी चेहरे नायब सिंह सैनी पहली बार 2010 में अंबाला जिले की नारायणगढ़ सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2014 में पार्टी ने उन्हें फिर नारायणगढ़ से मौका दिया और इस बार उन्होंने जीत हासिल की। उन्हें हरियाणा में राज्यमंत्री के पद से नवाजा गया। 2019 में सैनी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद चुने गए।





मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल खट्‍टर के इस्तीफे के बाद सैनी को हरियाणा का मुख्‍यमंत्री बनाया गया। लोकसभा से इस्तीफे देकर सैनी करनाल सीट से उपचुनाव में विजयी रहे। 2024 के चुनाव में सैनी कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से निर्वाचित हुए। (एजेंसी/वेबदुनिया)

Edited by: Vrijendra Singh Jhala