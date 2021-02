TMC नेता का बड़ा आरोप- भाजपा नेताओं ने 'गलत तरीके से' गाया राष्ट्रगान, मचा बवाल

तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने ट्विटर पर कहा कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रचार करने वाले राष्ट्रगान भी सही ढंग से नहीं गा सके। उन्होंने लिखा, 'यह वही पार्टी है जो भारत के सम्मान और गौरव को बनाए रखने का दावा करती है! शर्मनाक! क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा इस 'राष्ट्र-विरोधी' कृत्य के लिए माफी माँगेंगे?'

Those preaching about Patriotism & Nationalism can’t even sing our correctly.

This is the party which claims to uphold India’s honour and pride! SHAMEFUL!



Will @narendramodi @AmitShah @BJP4India apologise for this “Anti-National” Act?#BJPInsultsNationalAnthem pic.twitter.com/fgdCEMPisk