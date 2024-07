मुजफ्फरनगर में दुकानों पर नेमप्लेट पर विवाद के बीच मुख्तार अब्बास नकवी का पोस्ट, अति उत्साही अधिकारियों की हड़बड़ी में गड़बड़ी

Naqvi on reduction of BJP seats in UP: भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हालिया लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में पार्टी की सीटें घटने पर बुधवार को कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ दल को ‘जीरो से हीरो’ बनाने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं ने ऐसे कई उतार-चढ़ाव देखे हैं।