मल्लिकार्जुन खरगे ने PM मोदी पर साधा निशाना, लाल किताब को लेकर दिया यह बयान...

infinix zero flip price in india : त्योहारों को लेकर infinix ने अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन Infinix Zero Flip किया है। Infinix Zero Flip को भारत में सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसमें 8GB रैम के साथ 512GB स्टोरेज दी गई है। स्मार्टफोन कीमत 49,999 रुपए है और यह 24 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट पर सेल के लिए उपलब्ध होगा। स्मार्टफोन दो रंगों Blossom Glow और Rock Black में लॉन्च किया गया है।