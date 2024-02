महुआ मोइत्रा ने CBI को भेजा अपना जवाब, लोकपाल को भेजेंगे रिपोर्ट

Mahua Moitra sent her reply to CBI: तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता और लोकसभा की पूर्व सदस्य महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने सदन में सवाल पूछने में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सीबीआई (CBI) की प्रश्नावली पर अपना जवाब भेज दिया है। अधिकारियों ने नई दिल्ली में गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीबीआई प्रतिक्रिया पर गौर कर रही है जिसके बाद वह भ्रष्टाचाररोधी लोकपाल को एक रिपोर्ट भेजेगी जिसने मामला एजेंसी को भेजा था।





मोइत्रा के खिलाफ आरोपों की प्रारंभिक जांच : एजेंसी लोकपाल के निर्देश पर मोइत्रा के खिलाफ आरोपों की प्रारंभिक जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि समझा जाता है कि सीबीआई ने मामले के सिलसिले में वकील जय देहाद्राई और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से भी पूछताछ की है। मोइत्रा की प्रतिक्रिया के लिए उन्हें प्रश्न भेजे जिनका जवाब नहीं आया है जबकि सीबीआई ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है।

उपहार के बदले लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप : भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर अडाणी समूह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निशाना बनाने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर उपहार के बदले लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। उन्होंने मोइत्रा पर आर्थिक लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का भी आरोप लगाया था।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta