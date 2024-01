महुआ मोइत्रा को दिल्ली HC से झटका, सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस मामले में नहीं मिली राहत

1226 cases of new variant of Corona registered : भारत में अब तक कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 के उपस्वरूप जेएन.1 के कुल 1226 मामले सामने आए हैं, जिनमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। भारतीय सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) ने गुरुवार को यह जानकारी दी।