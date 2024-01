दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, महुआ मोइत्रा ने खाली किया सरकारी बंगला

Kashmir's snow is also being searched on the internet : इंटरनेट (internet) पर सर्च के मामले में स्विट्जरलैंड (Switzerland) को पछाड़कर टॉप 10 में स्‍थान पाने वाले कश्‍मीर को लेकर अब इंटरनेट पर ही कश्‍मीर की बर्फ (snowfall in Kashmir) को तलाशा जा रहा है, क्‍योंकि बर्फप्रेमियों को भी कश्‍मीर में बर्फ के गिरने का इंतजार है, जो अब लंबा होता जा रहा है। यह सच है कि कश्‍मीर में अप्रत्याशित और लंबे समय तक सूखे का दौर जारी रहने के बीच गूगल ट्रेंड्स (Google Trends) के डेटा से पता चला है कि पिछले महीने के दौरान कश्मीर में बर्फबारी के बारे में गूगल सर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।