live : केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

Shiv Sena MLA Yamini Jadhav was seen distributing burqas to Muslim women : शिवसेना विधायक यामिनी जाधव का एक वीडियो बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ जिसमें वह मुस्लिम महिलाओं को बुर्का बांटती दिखाई दे रही हैं। इस पर सत्तारूढ़ सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यह उनका विशेषाधिकार है, लेकिन वह इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति को स्वीकार नहीं करती।