Retail Inflation : अगस्त में बढ़ी महंगाई, 3.65 फीसदी रही खुदरा मुद्रास्फीति

Meteorological Department's statement regarding the departure of monsoon : दक्षिण-पश्चिम मानसून 19 से 25 सितंबर के बीच देश से लौटना शुरू हो सकता है। यह 17 सितंबर के आसपास उत्तर-पश्चिम भारत से पीछे हटना शुरू होता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस चला जाता है। मानसून सीजन चार महीने का होता है और इस बार एक जून से अब तक देश में 836.7 मिलीमीटर बारिश हुई है।