Retail Inflation : 5 साल के निचले स्तर पर आई महंगाई, क्या अब ब्याज दरें घटाएगा RBI ?

Doctors' strike continues for the fourth day in Kolkata : कोलकाता में आरजी कर अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के कथित बलात्कार और हत्या की मजिस्ट्रेट जांच की मांग को लेकर जूनियर चिकित्सकों की हड़ताल और जनाक्रोश के बीच सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वादा किया कि अगर पुलिस रविवार तक इस मामले को सुलझाने में विफल रहती है तो मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा।