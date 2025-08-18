सोमवार, 18 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Latest Petrol Diesel Prices for 18 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 18 अगस्त 2025 (11:02 IST)

Petrol Diesel Prices: सप्ताह के प्रथम दिन क्या हैं पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम, जानें आपके शहर में भाव

देश की ऑइल मार्केटिंग कंपनियां प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के भावों को संशोधित करती हैं और हर सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है।

Latest Petrol Diesel Prices
Petrol Diesel Prices: भारतीय सरकारी तेल कंपनियों (Indian government oil companies) ने आज सोमवार, 18 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल (Petrol Diesel ) नई कीमतें जारी कर दी हैं। इसके अनुसार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई खास परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है। रोजाना की नई कीमतें भारत में सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं। ये रेट्स अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमत और रुपए-डॉलर के एक्सचेंज रेट पर निर्भर करते हैं।
 
आखिरी बार मार्च, 2024 में बड़ा बदलाव हुआ था : आखिरी बार मार्च, 2024 में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ा बदलाव हुआ था, जब कीमतों में 2-2 रुपये की कटौती की गई थी। तब से लेकर अब तक कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, जबकि कुछ दिनों तक कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इसका फायदा देश की आम जनता को नहीं मिला था। आइए जानते हैं कि आपके नगर में क्या हैं ताजा भाव।ALSO READ: Delhi : 10 और 15 साल पुराने डीजल-पेट्रोल वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी, आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
 
देश के प्रमुख 4 महानगरों में पेट्रोल डीजल के ताजा भाव : मुंबई में पेट्रोल 104.21 और डीजल 92.15, दिल्ली पेट्रोल 94.77 और डीजल 87.67, कोलकाता में पेट्रोल 103.94 और डीजल 90.76 और चेन्नई में पेट्रोल 100.75 और डीजल 92.34 रुपए प्रति लीटर के भाव चल रहा है।ALSO READ: Petrol Diesel Prices: पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में हुआ बदलाव, जानें आपके नगर में क्या हैं कीमतें
 
देश के अन्य महानगरों में पेट्रोल और डीजल (Petrol and Diesel) के ताजा भाव : अहमदाबाद में पेट्रोल 94.49 और डीजल 90.17, बेंगलुरु में पेट्रोल 102.92 और डीजल 89.02, हैदराबाद में पेट्रोल 107.46 और डीजल 95.70, जयपुर में पेट्रोल 104.72 और डीजल 90.21, लखनऊ में पेट्रोल 94.69 और डीजल 87.80, पुणे में पेट्रोल 104.04 और डीजल 90.57, चंडीगढ़ में पेट्रोल 94.30 और डीजल 82.45, पटना में पेट्रोल 105.58 और डीजल 93.80, सूरत में पेट्रोल 95.00 और डीजल 89.00 और नासिक में पेट्रोल 95.50 और डीजल 89.50 रुपए प्रति लीटर के भाव चल रहा है।ALSO READ: Petrol Diesel Prices: आज क्या भाव हैं पेट्रोल और डीजल के, जानिए ताजा कीमतें
 
इंदौर (Indore) में पेट्रोल और डीजल के भाव : इंदौर में पेट्रोल की कीमत 106.48 और डीजल की कीमत 91.88 रुपए प्रति लीटर है।
 
प्रतिदिन सुबह 6 बजे होता है कीमतों में बदलाव : देश की ऑइल मार्केटिंग कंपनियां (oil marketing companies) पेट्रोल और डीजल (petrol and diesel) के भावों को संशोधित करती हैं। हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नए रेट लागू (New rates) हो जाते हैं। अगर दामों को बदला जाता है तो उसे वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाता है।
 
दाम मूल भाव से लगभग दोगुना हो जाता है : पेट्रोल व डीजल के दामों में एक्साइज ड्यूटी (excise duty), डीलर कमीशन (dealer commission), वैट (VAT) और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम मूल भाव से लगभग दोगुना हो जाता है। यही कारण है कि पेट्रोल-डीजल के दाम इतने अधिक दिखाई देते हैं।
 
Edited by: Ravindra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

किश्तवाड़ के बाद कठुआ में भी बादल फटने से तबाही, 7 की मौत

किश्तवाड़ के बाद कठुआ में भी बादल फटने से तबाही, 7 की मौतरेलवे ट्रैक, हाईवे को नुकसान, बीसियों घर क्षतिग्रस्‍त

कौन हैं सीपी राधाकृष्णन, जो होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार

कौन हैं सीपी राधाकृष्णन, जो होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारसीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार होंगे। यह ऐलान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। दिल्ली में संसदीय बैठक के बाद नड्डा ने नाम की घोषणा की। सीपी राधाकृष्ण अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। राजग के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा कि सी पी राधाकृष्णन को राजनेता माना जाता है, तमिलनाडु में समाज के सभी वर्गों में उनका सम्मान है।

वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या देश से माफी मांगें, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या देश से माफी मांगें, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर साधा निशानाChief Election Commissioner Gyanesh Kumar News : मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का उद्देश्य मतदाता सूचियों में सभी त्रुटियों को दूर करना है और यह गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ दल इसके बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मतदाता सूची में अनियमितताओं के अपने आरोपों पर 7 दिन के भीतर शपथ पत्र देना चाहिए अन्यथा उनके ‘वोट चोरी’ के दावे निराधार और अमान्य माने जाएंगे।

मुंबई में 10 हजार वाहनों पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, दही हांडी उत्‍सव में हुआ यातायात नियमों का उल्लंघन

मुंबई में 10 हजार वाहनों पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, दही हांडी उत्‍सव में हुआ यातायात नियमों का उल्लंघन10 thousand vehicles fined : मुंबई पुलिस ने दही हांडी उत्सव के दौरान महानगर में यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए 10000 से अधिक वाहनों पर एक करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित यह उत्सव शनिवार को मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवक-युवतियों की टोलियों ने मानव पिरामिड बनाकर रस्सियों से हवा में लटकी दही हांडी तोड़ी। कुल 1,13,57,250 रुपए जुर्माने के 10,051 ई-चालान काटे गए।

चुनाव चोरी नहीं होने देंगे, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत पर गरजे राहुल गांधी

चुनाव चोरी नहीं होने देंगे, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत पर गरजे राहुल गांधीलोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को कथित वोट चोरी के खिलाफ यहां से 'वोटर अधिकार यात्रा' शुरू की और इस मौके पर आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के जरिए बिहार में चुनाव चोरी करने की साजिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष इसे सफल नहीं होने देगा। उन्होंने यह दावा भी किया कि अब सबको पता चल गया है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पूरे देश में वोट की चोरी कर रहा है।

और भी वीडियो देखें

अब राजस्थान में नीले ड्रम में मिला पति का शव, पत्नी-बच्चे लापता, खौफ में लोग

अब राजस्थान में नीले ड्रम में मिला पति का शव, पत्नी-बच्चे लापता, खौफ में लोगदेश में नीले ड्रम के खौफ की कहानी थमती नजर नहीं आ रही है। अब राजस्थान के अलवर जिले में मकान की छत पर रखे नीले ड्रम एक युवक का शव मिला है। घटना के बाद से युवक की पत्नी और बच्चे लापता है। बता दें कि इसके पहले मेरठ में नीले ड्रम में पति का शव बरामद हुआ था। जिसमें आरोपी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी।

LIVE: राहुल की यात्रा का दूसरा दिन, दिल्‍ली में बाढ़ का अलर्ट, स्कूलों में बम की धमकी

LIVE: राहुल की यात्रा का दूसरा दिन, दिल्‍ली में बाढ़ का अलर्ट, स्कूलों में बम की धमकीदिल्‍ली में बाढ़ का अलर्ट से लेकर राजधानी के कई स्कूल-कॉलेज में बम की धमकी तक। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से लेकर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा तक जानिए देश दुनिया की तमाम खबरें एक ही क्लिक पर।

दिल्‍ली में बाढ़ का अलर्ट, हथिनीकुंड के 18 गेट खोले, चेतावनी निशान के पार यमुना

दिल्‍ली में बाढ़ का अलर्ट, हथिनीकुंड के 18 गेट खोले, चेतावनी निशान के पार यमुनायमुना में जल स्‍तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में दिल्‍ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से लाखों क्‍यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो 19 अगस्‍त की देर रात तक दिल्‍ली में पहुंच जाएगा। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण हथिनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं।

ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग में टीम यूरोप भी होगी साथ

ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग में टीम यूरोप भी होगी साथTrump and Zelensky meeting : यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन जा रहे हैं। मगर अकेले नहीं, यूरोप के कई लीडर साथ देने जा रहे हैं। जेलेंस्की के आगे बड़ी चुनौती है। ट्रंप को नाराज किए बिना अपना पक्ष मजबूती से रखना। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सप्ताह की शुरुआत वॉशिंगटन डीसी में करेंगे। सोमवार (18 अगस्त) की दोपहर जेलेंस्की की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय है। जेलेंस्की की इस यात्रा के लिए यूरोपीय नेता होमवर्क करने में जुटे हैं। यह तय हुआ है कि ट्रंप के साथ मीटिंग में जेलेंस्की अकेले नहीं होंगे। यूरोपीय नेता भी साथ होंगे।

टेबल टेनिस चैंपियन से लेकर 93 दिन की रथ यात्रा तक, कौन हैं NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधाकृष्णन

टेबल टेनिस चैंपियन से लेकर 93 दिन की रथ यात्रा तक, कौन हैं NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधाकृष्णनNDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु BJP के अध्यक्ष रहे हैं और इसके साथ ही RSS से भी उनका बहुत पुराना कनेक्शन रहा है। जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। बता दें कि एनडीए ने महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं और पिछले साल जुलाई से महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com