शनिवार, 16 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Latest Petrol Diesel Prices for 16 august 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 16 अगस्त 2025 (11:43 IST)

Petrol Diesel Prices: पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी, जानें क्या हैं आपके नगर में ताजा भाव

देश की ऑइल मार्केटिंग कंपनियां प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के भावों को संशोधित करती हैं और हर सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है

Latest Petrol Diesel Prices
Petrol Diesel Prices: भारत में पेट्रोल और डीजल (Petrol Diesel) की नई कीमतें हर दिन सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं। ये दरें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल (international crude oil) की कीमत और रुपए-डॉलर विनिमय (rupee-dollar exchange( दर पर निर्भर करती हैं। इसलिए 16 अगस्त को अपने शहर में पेट्रोल-डीजल की लेटेस्ट कीमतें जानना जरूरी है ताकि आप अपने ईंधन खर्च और बजट को सही तरीके से मैनेज कर सकें।
 
सरकारी तेल कंपनियां रोज सुबह 6 बजे नए पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel) रेट जारी करती हैं। हर दिन की शुरुआत सिर्फ सूरज की किरणों से नहीं होती, बल्कि पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों से भी होती है, जो आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालती हैं। सुबह 6 बजे देश की तेल विपणन कंपनियां ताजा दरें जारी करती हैं, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर-रुपए की विनिमय दर में आए बदलावों पर आधारित होती हैं। आइए जानें कि आपके नगर में क्या हैं ताजा भाव।ALSO READ: Delhi : 10 और 15 साल पुराने डीजल-पेट्रोल वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी, आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
 
देश के प्रमुख 4 महानगरों में पेट्रोल डीजल के ताजा भाव :  दिल्ली में पेट्रोल 94.72 और डीजल 87.62, मुंबई में पेट्रोल 104.21 और डीजल 92.15, कोलकाता में पेट्रोल 103.94 और डीजल 90.76 और चेन्नई में पेट्रोल 100.75 और डीजल 92.34 रुपए प्रति लीटर के भाव चल रहा है।
 
देश के अन्य महानगरों में पेट्रोल और डीजल (Petrol and Diesel) के ताजा भाव : अहमदाबाद में पेट्रोल 94.49 और डीजल 90.17, बेंगलुरु में पेट्रोल 102.92 और डीजल 89.02, हैदराबाद में पेट्रोल 107.46 और डीजल 95.70, जयपुर में पेट्रोल 104.72 और डीजल 90.21, लखनऊ में पेट्रोल 94.69 और डीजल 87.80, पुणे में पेट्रोल 104.04 और डीजल 90.57, चंडीगढ़ में पेट्रोल 94.30 और डीजल 82.45, पटना में पेट्रोल 105.58 और डीजल 93.80, सूरत में पेट्रोल 95.00 और डीजल 89.00 और नासिक में पेट्रोल 95.50 और डीजल 89.50 रुपए प्रति लीटर के भाव रहा है।ALSO READ: Petrol Diesel Prices: पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में हुआ बदलाव, जानें आपके नगर में क्या हैं कीमतें
 
इंदौर (Indore) में पेट्रोल और डीजल के भाव : इंदौर में पेट्रोल की कीमत 106.48 और डीजल की कीमत 91.88 रुपए प्रति लीटर है।
 
प्रतिदिन सुबह 6 बजे होता है कीमतों में बदलाव : देश की ऑइल मार्केटिंग कंपनियां (oil marketing companies) पेट्रोल और डीजल (petrol and diesel) के भावों को संशोधित करती हैं। हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नए रेट लागू (New rates) हो जाते हैं। अगर दामों को बदला जाता है तो उसे वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाता है।ALSO READ: Petrol Diesel Prices: आज क्या भाव हैं पेट्रोल और डीजल के, जानिए ताजा कीमतें
 
दाम मूल भाव से लगभग दोगुना हो जाता है : पेट्रोल व डीजल के दामों में एक्साइज ड्यूटी (excise duty), डीलर कमीशन (dealer commission), वैट (VAT) और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम मूल भाव से लगभग दोगुना हो जाता है। यही कारण है कि पेट्रोल-डीजल के दाम इतने अधिक दिखाई देते हैं।
 
Edited by: Ravindra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मोदी दीवार बनकर खड़ा है, ट्रंप के टैरिफ पर लालकिले से प्रधानमंत्री ने अमेरिका को दिया मैसेज

मोदी दीवार बनकर खड़ा है, ट्रंप के टैरिफ पर लालकिले से प्रधानमंत्री ने अमेरिका को दिया मैसेजप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से कहा कि भारत किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे इन लोगों की रक्षा के लिए दीवार की तरह खड़े हैं। यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) में वाशिंगटन कृषि और डेयरी क्षेत्रों में भारत से शुल्क रियायत की मांग कर रहा है। दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ भी लगाया है।

79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लालकिले की प्राचीर से 103 मिनट बोले PM मोदी, भाषण की 10 बड़ी बातें

79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लालकिले की प्राचीर से 103 मिनट बोले PM मोदी, भाषण की 10 बड़ी बातेंनई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने 103 मिनट तक भाषण दिया। जानिए उनकी भाषण की 10 खास बातें-

दिवाली पर देशवासियों को PM मोदी देंगे बड़ा तोहफा, 15 अगस्त को ला‍लकिले से किया ऐलान

दिवाली पर देशवासियों को PM मोदी देंगे बड़ा तोहफा, 15 अगस्त को ला‍लकिले से किया ऐलानप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि दिवाली तक वस्तु एवं सेवा कर (GST) में अगली पीढ़ी के सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी को 'काफी' कर राहत मिलेगी और छोटे एवं मध्यम उद्यमों को लाभ होगा। मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के आठ वर्ष पूरे होने के साथ ही जीएसटी में सुधार करने का समय आ गया है।

ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ाई, सिंधु जल समझौते पर भी मोदी ने कही बड़ी बात

ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ाई, सिंधु जल समझौते पर भी मोदी ने कही बड़ी बातप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12वीं बार लालकिले से देश को संबोधित कर पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा

अमित शाह के उम्मीदवार बालियान पर क्यों भारी पड़े भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी?

अमित शाह के उम्मीदवार बालियान पर क्यों भारी पड़े भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी?Constitution Club of India election: पहली बार ऐसा मौका है जब कांस्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव सुर्खियों में है। इसका सबसे बड़ा कारण दोनों ही उम्मीदवारों का भाजपा से जुड़ा होना है। इस चुनाव में सारण से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने भाजपा के ही पूर्व केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान को 100 से अधिक वोटों से हराया है।

और भी वीडियो देखें

मुंबई में भारी बारिश के बीच भूस्खलन के कारण 2 लोगों की मौत

मुंबई में भारी बारिश के बीच भूस्खलन के कारण 2 लोगों की मौत2 people died due to landslide in Mumbai : मुंबई के विक्रोली (Vikhrol) में भारी बारिश (heavy rain) के बीच हुए भूस्खलन (landslide) के कारण 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना विक्रोली पार्क साइट (Vikhroli Park Site) के वर्षा नगर में देर रात करीब 2 बजकर 39 मिनट पर हुई।

ट्रंप और पुतिन में नहीं बनी बात, क्या होगा भारत पर असर?

ट्रंप और पुतिन में नहीं बनी बात, क्या होगा भारत पर असर?Trump Putin meeting : यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही और दोनों नेताओं के बीच कुछ अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले समय में राष्‍ट्रपति ट्रंप का भारत के प्रति रूख कैसा रहता है?

स्वामी रामदेव बोले, रूस एवं चीन से मिलकर भारत करेगा अमेरिकी गुंडागर्दी खत्म

स्वामी रामदेव बोले, रूस एवं चीन से मिलकर भारत करेगा अमेरिकी गुंडागर्दी खत्मSwami Ramdev said : योग गुरु स्वामी रामदेव (Swami Ramdev) ने शुक्रवार को दावा किया कि भारत (India) जल्द ही रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिका (America) की राजनीतिक और आर्थिक गुंडागर्दी खत्म कर देगा। यहां 79 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पतंजलि विश्वविद्यालय (Patanjali University) और पतंजलि योग भवन (Patanjali Yoga Bhavan) में ध्वजारोहण करने के बाद स्वामी रामदेव ने दावा किया कि विश्व में भारत, रूस एवं चीन तथा यूरोप और मध्य एशिया के कुछ देशों के बीच एक नया गठजोड़ बन रहा है।

पीओके से पाकिस्तान तक बारिश ने मचाई तबाही, 200 की मौत

पीओके से पाकिस्तान तक बारिश ने मचाई तबाही, 200 की मौतHeavy rain in PoK and Pakistan: पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के कई हिस्सों में पिछले 36 घंटों में हुई भारी बारिश (heavy rains) के कारण कम से कम 214 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकांश मौतें खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुईं, जहां मूसलधार बारिश के कारण विभिन्न जिलों में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और पीओके के गिलगित-बाल्टिस्तान में काराकोरम राजमार्ग और बाल्टिस्तान राजमार्ग सहित प्रमुख सड़कें अवरुद्ध हो गईं।

टूटे हुए घर, बिखरी हुई जिंदगियां, अब चिशोती को सता रही है इस बात की चिंता?

टूटे हुए घर, बिखरी हुई जिंदगियां, अब चिशोती को सता रही है इस बात की चिंता?Kishtwar Chashoti Ground report : किश्तवाड़ जिले का कभी शांत रहने वाला चिशोती गांव मलबे और कीचड़ में तब्दील हो गया है, और अब बचाव दल की गड़गड़ाहट और पीछे छूट गए लोगों की हृदय विदारक चीखों ने इसकी खामोशी को तोड़ दिया है। चिशोती में अब टूटे हुए घरों और बिखरी हुई जिंदगियों का नजारा है। जो लोग बच गए हैं, उनके लिए अब डर सिर्फ इतना है कि जो खो गया, वह आगे क्या हो सकता है।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com