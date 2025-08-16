शनिवार, 16 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 16 अगस्त 2025 (09:12 IST)

Weather Update: जन्माष्‍टमी पर मुंबई पानी पानी, दिल्ली समेत देशभर में क्या है मौसम का हाल?

Latest Weather News 16 August 2025
Weather Update:  भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार जन्माष्टमी के अवसर पर मुंबई (Mumbai) में कल शुक्रवार रात से हो रही भारी बारिश (heavy rains) के कारण रेलवे ट्रैक पानी से भर गए। इधर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले कुछ दिन आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना जताई है। दूसरी ओर आईएमडी ने राजधानी दिल्ली (Delhi) में अगले कुछ दिन आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना जताई है।
 
मुंबई में कल रात से हो रही भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक समेत कई जगह पानी से भर गए। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में अगले कुछ दिन आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना जताई है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी। विक्रोली (पश्चिम) में जनकल्याण सोसाइटी, वर्षा नगर, विक्रोली पार्क साइट में भूस्खलन से 2 लोगों की मौत और 2 घायल हुए। मुंबई पुलिस ने लोगों से जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकलने की अपील की।भारी बारिश से मुंबई पानी पानी, विक्रोली में भूस्खलन
 
मुंबई में शुक्रवार की रात से भारी बारिश के कारण कई स्थानों में बारिश का पानी भर गया है। नवी मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के कारण वाशी में भारी जलभराव देखा गया है। इधर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले कुछ दिन आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही 1 या 2 बार बारिश भी हो सकती है।
 
मुंबई में प्रमुख स्थानों पर पानी जमा : मुंबई में कल रात से हो रही भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पानी से भर गए। बांद्रा रेलवे स्टेशन, सायन रेलवे स्टेशन, दादर रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्थानों पर पानी जम गया है। इसके अलावा मुंबई के गांधी मार्केट, किंग्स सर्किल, अंधेरी सबवे में भी जलभराव की समस्या देखी गई है।
 
दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के दौरान बादल छाए रहे : मौसम विभाग के वेदर अपेडट के अनुसार अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिल्ली में शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बादल छाए रहे और अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.7 डिग्री कम है।ALSO READ: Delhi: कालकाजी इलाके में भारी बारिश के बीच गिरा पेड़, मोटरसाइकल सवार पिता पुत्री घायल
 
मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन शहर में आमतौर पर बादल छाए रहने और 1-2 बार बारिश या गरज के साथ छींटें पड़ने का अनुमान जताया है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
 
आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार रिज में 14 मिमी बारिश दर्ज की गई जबकि आया नगर में 3.2 मिमी बारिश हुई। शुक्रवार सुबह 8.30 बजे तक पिछले 24 घंटों में शहर के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग ने 80.4 मिमी बारिश दर्ज की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीबीसी) के आंकड़ों के मुताबिक शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 77 दर्ज किया गया, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है।ALSO READ: दिल्ली के जैतपुर में बड़ा हादसा, भारी बारिश से गिरी दीवार, 7 लोगों की मौत
 
स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में हुई हल्की बारिश : नई दिल्ली से मिले समाचारों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब शुक्रवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया तो उस समय का दृश्य संयम एवं धैर्य का प्रतीक रहा तथा समारोह के लिए एकत्र लोगों की परीक्षा गर्मी के बजाय उमस ने ली। दिल्ली में भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) का अनुमान सही साबित हुआ तथा शुक्रवार को हल्की बारिश हुई। आईएमडी ने बताया कि न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम है।
 
यूपी में भारी बारिश के आसार : उत्तरप्रदेश के कई इलाकों में कल भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कल पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं पर तेज बारिश हो सकती है। हालांकि, पूर्वी यूपी में भारी बारिश होने की कोई संभावना नहीं है।ALSO READ: Weather Update: यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में बारिश का जोर, IMD ने जारी किया अलर्ट
 
राजस्थान में मानसून एक बार फिर मेहरबान : राजस्थान पर मानसून एक बार फिर मेहरबान हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का यह दौर अगले चार दिन तक जारी रहने वाला है।
 
उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के आसार : उत्तराखंड में 16 अगस्त को हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कल देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत जिले के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य जिलों में बिजली चमकने के साथ बारिश होने की संभावना है।
 
Edited by: Ravindra Gupta
