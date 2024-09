Water leaking from the main dome of the Taj Mahal: आगरा में पिछले 3 दिन से लगातार जारी बारिश के कारण ताजमहल (Taj Mahal) के मुख्य गुंबद से पानी का रिसाव हो रहा है, वहीं परिसर स्थित एक उद्यान में पानी भर गया है। ताजमहल परिसर में जलमग्न उद्यान का कथित वीडियो गुरुवार को वायरल हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), आगरा मंडल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आगरा (यूपी) में कहा कि मुख्य गुंबद में सीलन के कारण रिसाव हो रहा है लेकिन इससे इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।