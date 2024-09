लगातार बारिश से ताजमहल के मुख्य गुंबद से पानी का रिसाव

Water leaking from the main dome of the Taj Mahal: आगरा में पिछले 3 दिन से लगातार जारी बारिश के कारण ताजमहल (Taj Mahal) के मुख्य गुंबद से पानी का रिसाव हो रहा है, वहीं परिसर स्थित एक उद्यान में पानी भर गया है। ताजमहल परिसर में जलमग्न उद्यान का कथित वीडियो गुरुवार को वायरल हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), आगरा मंडल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आगरा (यूपी) में कहा कि मुख्य गुंबद में सीलन के कारण रिसाव हो रहा है लेकिन इससे इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।





सीलन के कारण हुआ गुंबद से रिसाव : आगरा मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद् राजकुमार पटेल ने ताजमहल के मुख्य गुंबद से रिसाव को लेकर कहा कि हां, हमने ताजमहल के मुख्य गुंबद से रिसाव देखा है। उसके बाद जब हमने निरीक्षण किया तो पता चला कि यह सीलन के कारण हुआ और मुख्य गुंबद को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमने ड्रोन कैमरे के जरिए मुख्य गुंबद का निरीक्षण किया।

गुरुवार शाम को 20 सेकंड का एक कथित वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ था जिसमें ताजमहल का एक बगीचा बारिश के पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार से मान्यता प्राप्त टूर गाइड के तौर पर कार्यरत स्थानीय निवासी मोनिका शर्मा ने कहा कि ताजमहल आगरा और पूरे देश का गौरव है। उन्होंने कहा कि इससे सैकड़ों स्थानीय लोगों और पर्यटन उद्योग में काम करने वाले लोगों को रोजगार मिलता है।





शर्मा ने कहा कि इस स्मारक की उचित देखभाल की जानी चाहिए, क्योंकि पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए यह एकमात्र उम्मीद है। आगरा में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण शहर के अधिकतर इलाकों में जलभराव हो गया है। लगातार बारिश के कारण एक राष्ट्रीय राजमार्ग में पानी भर गया है, फसलें पानी में डूब गई हैं और शहर के पॉश इलाकों में पानी भर गया है। आगरा प्रशासन ने बारिश के कारण सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है।(भाषा)

