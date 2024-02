प्रियंका गांधी से जानिए भाजपा के अन्यायकाल की सच्चाई

Know the truth of BJP's injustice period from Priyanka Gand : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के अतिक्रमण विरोधी अभियान में 'रैट होल माइनर' वकील हसन का मकान तोड़े जाने को लेकर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि गरीबों को प्रताड़ित एवं अपमानित करना भाजपा के 'अन्यायकाल' की सच्चाई है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि जनता इस अन्याय का जवाब जरूर देगी।

सिलक्‍यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए किया था सम्मानित : डीडीए ने बुधवार को दिल्ली के खजूरी खास इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जिसमें कई घरों को ढहा दिया गया। डीडीए के इस अभियान से बेघर होने वाले लोगों में वकील हसन भी शामिल हैं, जिन्हें पिछले साल नवंबर में अपनी टीम के साथ उत्तरकाशी की सिलक्‍यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए सम्मानित किया गया था। वकील हसन पेशे से 'रैट होल माइनर' (सुरंग खोदने वाले) हैं।

प्रियंका गांधी ने वकील हसन की पत्नी का वीडियो साझा करते हुए ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, वकील हसन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाई थी। तब अपने प्रचार के लिए भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं थीं।

कांग्रेस नेता ने कहा, जब प्रचार खत्म हो गया तो आज उसी वकील हसन को थाने में बंद कर दिया और उनका घर तोड़कर उनके बच्चों के सिर से छत छीन ली। गरीबों का घर तोड़ना, उन्हें कुचलना, प्रताड़ित और अपमानित करना- यह अन्याय ही भाजपा के ‘अन्यायकाल’ की सच्चाई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता इस अन्याय का जवाब जरूर देगी। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour