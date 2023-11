भाजपा का राहुल, प्रियंका पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग

Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi accused of violating the code of conduct : भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को आरोप लगाया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के दिन सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर टिप्पणी के जरिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसने निर्वाचन आयोग से कांग्रेस नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट को निलंबित करने एवं उनके खिलाफ अन्य कार्रवाई करने का आग्रह किया।

कांग्रेस के दोनों नेताओं ने अपने पोस्ट के जरिए लोगों से उनकी पार्टी को वोट देने की अपील की थी। भाजपा ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा कि उनके पोस्ट से चुनाव से पहले 48 घंटे तक की ‘मौन अवधि’ का उल्लंघन हुआ है। यह एक ऐसी अवधि होती है जिस दौरान अधिकांश प्रकार का प्रचार वर्जित होता है।

पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन एवं पार्टी महासचिव प्रियंका पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की। राहुल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए लोगों से कांग्रेस को चुनने की अपील की।

उन्होंने लिखा, राजस्थान चुनेगा मुफ्त इलाज, राजस्थान चुनेगा सस्ता गैस सिलेंडर, राजस्थान चुनेगा ब्याज मुक्त कृषि कर्ज, राजस्थान चुनेगा अंग्रेजी शिक्षा, राजस्थान चुनेगा ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना), राजस्थान चुनेगा जाति आधारित जनगणना।

वहीं प्रियंका ने राजस्थान के लोगों से मतदान करने का आग्रह करते हुए कहा, राजस्थान के मेरे प्यारे भाइयो-बहनो! आपका एक-एक वोट सुंदर भविष्य के लिए अधिकारों के लिए, कांग्रेस की गारंटी के लिए है। भाजपा ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा कि कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी 48 घंटे की उस अवधि का उल्लंघन करती है, जिसमें किसी भी प्रकार का प्रचार अभियान वर्जित है।

इसने निर्वाचन आयोग से की गई शिकायत में कहा, सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ एवं उसके पदाधिकारियों को अकाउंट तत्काल निलंबित करने और उक्त आपत्तिजनक सामग्री को तत्काल हटाने का निर्देश दिया जा सकता है। भाजपा ने कहा कि निर्वाचन आयोग को राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आपराधिक शिकायत दर्ज करने और आपराधिक मामला शुरू करने का भी निर्देश देना चाहिए। (भाषा)

