भाजपा लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतेगी : जेपी नड्डा

Pakistani Army had given this option to Nawaz Sharif : पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के प्रमुख नवाज शरीफ ने रिकॉर्ड चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को त्याग दिया है और अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को इस पद के निए नामित किया है। सेना ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने या अपनी बेटी मरियम नवाज को पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री बनाने में से किसी एक विकल्प को चुनने के लिए कहा था।