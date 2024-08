JKAP नेता चौधरी जुल्फिकार ने की अमित शाह से मुलाकात, भाजपा में हो सकते हैं शामिल

Monkeypox could become the next global pandemic : अफ्रीका में ‘एमपॉक्स’ का प्रकोप इस तथ्य का एक और उदाहरण है कि कैसे संक्रामक रोगों को किसी दूसरे की समस्या समझा जाता है। विशेष तौर पर गरीबों व विकासशील देशों को प्रभावित करने वाली यह बीमारी अचानक विश्व के लिए अप्रत्याशित रूप से नया खतरा बन सकती है।