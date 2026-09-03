जौहर पर सवाल : क्या हम 800 साल पुराने फैसले को आज की नजर से देख सकते हैं?

जौहर को सामान्य आत्महत्या समझना इतिहास को छोटा करना है

युद्ध में स्त्री पर हिंसा कोई काल्पनिक आशंका नहीं थी

लेकिन नैतिक कसौटी सबके लिए एक होनी चाहिए

तो क्या जौहर सही था?

राजपूत परंपरा में सवाल केवल ‘जीने’ का नहीं था

अगर जीवन ही सर्वोच्च था, तो महाराणा प्रताप क्यों नहीं झुके?

जौहर का सबसे कठिन सवाल

हाल ही में अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने फिल्म पद्मावत के जौहर के प्रसंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई महिला बलात्कार की शिकार होती, तो ऐसे दृश्य उसे यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कियही सवाल जौहर की बहस को सिर्फ इतिहास का विषय नहीं रहने देता।शायद असली बहस यही है—सवाल बिल्कुल जायज़ है।लेकिन इसका जवाब पाने से पहले हमें कुछ और सवाल पूछने होंगे—जिस समय जौहर हुआ, उस समय युद्ध क्या था? हार का अर्थ क्या था? बर्बर आक्रांताओं के हाथों पराजित समाज की स्त्रियों की नियति क्या हो सकती थी? और सबसे बड़ा सवाल—आज हम कहते हैं—“जान बचाना ही सबसे बड़ा साहस है।”निश्चित रूप से है।बलात्कार किसी स्त्री की गरिमा समाप्त नहीं करता। अपराधी का अपराध पीड़िता का कलंक नहीं है। किसी स्त्री को अपनी “इज्जत” साबित करने के लिए जान देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।लेकिन इतिहास का सवाल आज के नैतिक फैसले से थोड़ा अलग है——जब कोई दुर्ग लंबे समय की घेराबंदी के बाद लगभग निश्चित पराजय की स्थिति में पहुंच जाता था और पुरुष योद्धा 'विजय या ‍वीरगति' के लिए निकलते थे। इस अंतिम युद्ध को राजपूत परंपरा मेंकहा गया।अर्थात—इसलिएदोनों की सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अलग थी। जौहर का संबंध विशेष रूप से युद्ध, पराजय और उसके बाद बंदी बनाए जाने, दासता तथा संभावित यौन हिंसा के भय से जुड़ा था।लेकिन यहां एक जरूरी सावधानी भी है। क्या हर जौहर में हर स्त्री की व्यक्तिगत इच्छा हम आज जान सकते हैं?क्या सामूहिक निर्णय में सामाजिक दबाव की भूमिका रही होगी?इसलिए जौहर को केवल “स्त्रियों की स्वतंत्र पसंद” कहना भी उतना ही अधूरा है, जितना उसे केवल “पुरुषों द्वारा महिलाओं को आग में झोंक देना” कहना।आज जौहर पर सवाल उठाते हुए कहा जाता है कि यौन हिंसा के डर से मृत्यु चुनना स्त्री-विरोधी सोच है। आज के संदर्भ में किसी स्त्री को ऐसा करने के लिए कहना निश्चित रूप से गलत है।लेकिन मध्यकालीन युद्ध को आज की कानून-व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा के चश्मे से देखना भी अधूरा होगा।युद्ध में स्त्रियों को बंदी बनाना, दास बनाना और यौन हिंसा का शिकार बनाना किसी एक सभ्यता तक सीमित नहीं रहा। 2014 में आईएसआईएस द्वारा यज़ीदी महिलाओं और लड़कियों को बंदी बनाने, बेचने और यौन दासता में धकेलने के प्रमाण संयुक्त राष्ट्र ने दर्ज किए।यह तुलना किसी मध्यकालीन शासक या समुदाय को आधुनिक आतंकवादी संगठन के बराबर रखने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना याद दिलाना है कियहां एक और सवाल उठता है। किसी एक हिंसा को दूसरी हिंसा के हवाले से सही नहीं ठहराया जा सकता। नादिर शाह की हिंसा जौहर को सही नहीं बना देती। लेकिन जौहर पर बात करते समय आक्रांताओं की हिंसा को पूरी तरह भुला देना भी इतिहास को अधूरा कर देता है।1739 में नादिर शाह के दिल्ली प्रवेश के बाद हुए नरसंहार में बड़ी संख्या में लोग मारे गए और शहर में व्यापक लूटपाट हुई। ऐतिहासिक अध्ययनों में इस हिंसा को दिल्ली के इतिहास की बड़ी त्रासदियों में गिना गया है। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों में भी दिल्ली, आगरा और मथुरा जैसे क्षेत्रों में लूट और हिंसा के प्रसंग मिलते हैं।सवाल यह नहीं कि नादिर शाह कौन था, अब्दाली कौन था या उनका धर्म क्या था।और उससे भी बड़ा सवाल— क्या हम इतिहास के हर विजेता की हिंसा को उसी बेचैनी से देखते हैं, जिस बेचैनी से हम जौहर को देखते हैं? यही समान नैतिक कसौटी इतिहास के लिए जरूरी है।आज?किसी स्त्री से यह कहना कि बलात्कार से बचने के लिए मर जाना चाहिए—लेकिन जौहर की आलोचना करते समय उस हिंसक व्यवस्था को अदृश्य कर देना भी न्याय नहीं है, जिसके सामने वह निर्णय पैदा हुआ।अगर सवाल है—तो अगला सवाल भी होना चाहिए—यही इतिहास और नैतिक निर्णय के बीच का अंतर है।आज हमारे लिए जीवन सर्वोच्च मूल्य है। लेकिन उस समय की राजपूत परंपरा में एक दूसरा सवाल भी था—पराजय का अर्थ केवल सत्ता खोना नहीं था। वह स्वतंत्रता खोना, राज्य खोना और विजेता की अधीनता स्वीकार करना भी हो सकता था।यह भावना केवल राजपूतों तक सीमित नहीं रही। दुनिया की अनेक युद्ध-संस्कृतियों में पराजय, दासता या अपमान की अपेक्षा मृत्यु को स्वीकार करने के उदाहरण मिलते हैं। लेकिन राजपूत परंपरा में इसका एक विशिष्ट रूप दिखाई देता है—इसलिए जौहर को केवल धार्मिक घटना या किसी एक शासक के अत्याचार की कहानी बनाना भी गलत है। यह मध्यकालीन युद्ध, दुर्ग-सभ्यता, सामुदायिक सम्मान, स्त्री की सामाजिक स्थिति और पराजय के भय—इन सबके बीच पैदा हुई एक असाधारण परिस्थिति थी।क्योंकि उनके लिए जीवन का मूल्य केवल सांस लेने में नहीं था; जीवन किस अवस्था में जिया जा रहा है, यह भी महत्वपूर्ण था। इसीलिएकी परंपरा को समझना जरूरी है। जब जीत की संभावना समाप्त हो जाती थी, योद्धा अंतिम युद्ध के लिए निकलते थे—अक्सर यह जानते हुए कि लौटकर आना संभव नहीं।आज इसे अव्यावहारिक कहा जा सकता है। लेकिन उस समय उनका प्रश्न रणनीति से आगे था “यही वह दर्शन है जिसे समझे बिना जौहर को समझना कठिन है।यही सवाल राजपूत इतिहास की मूल चेतना को समझने में मदद करता है। यदि जीवन बचाना ही अंतिम लक्ष्य था, तो उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार क्यों नहीं की? हल्दीघाटी के बाद संघर्ष जारी क्यों रखा? कठिन जीवन और अभाव क्यों स्वीकार किए?क्योंकि उनके लिए जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं था।यह दर्शन आज हमें स्वीकार करना जरूरी नहीं। लेकिन उस युग के निर्णयों को समझने के लिए इसे समझना जरूरी है। प्रतिरोध की उस परंपरा को समझे बिना जौहर की मानसिकता को समझना भी कठिन है।जौहर को महिमामंडित करना गलत है। उसका उपहास करना भी गलत है। प्रचंड अग्नि में समाती स्त्रियों का दृश्य गौरव का नहीं,है।लेकिन उस त्रासदी को केवल कायरता कह देना भी इतिहास के साथ अन्याय है।वे स्त्रियां अपने समय की सामाजिक व्यवस्था, युद्ध की वास्तविकताओं और पराजय के भय के बीच निर्णय ले रही थीं। हर स्त्री की इच्छा क्या थी, हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते। लेकिन उनके निर्णय को समझने की कोशिश किए बिना उन्हें आज के नैतिक पैमाने पर खड़ा कर देना भी आसान रास्ता है।जौहर का सबसे बड़ा सवाल शायद जौहर नहीं है। वह सवाल है—आज हमारा उत्तर अलग हो सकता है। और होना भी चाहिए। लेकिन सदियों पहले उस सवाल के सामने खड़ी स्त्री का उत्तर समझने के लिए हमें अपने समय से थोड़ा बाहर निकलना होगा।जौहर की असली कहानी आग में नहीं थी। वह उस भय, उस युद्ध और उस मानसिकता में थी, जिसने किसी समाज को यह सोचने पर मजबूर किया कि पराजय के बाद उसके पास बचेगा क्याऔर शायद इसी कारण सदियों बाद भी जौहर हमें असहज करता है। क्योंकि वह अतीत से निकलकर आज भी हमसे एक कठिन सवाल पूछता है—इस सवाल का उत्तर शायद हर युग अपने समय के अनुसार देगा। लेकिन इतिहास का काम उत्तर देना नहीं है।