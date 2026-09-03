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Written By संदीप सिंह सिसोदिया संदीप सिंह सिसोदिया
Last Updated : Thursday, 3 September 2026 (15:11 IST)

जौहर पर सवाल : क्या हम 800 साल पुराने फैसले को आज की नजर से देख सकते हैं?

jauhar in mewar
Written By: संदीप सिंह सिसोदिया
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (15:11 IST)
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हाल ही में अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने फिल्म पद्मावत के जौहर के प्रसंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई महिला बलात्कार की शिकार होती, तो ऐसे दृश्य उसे यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान क्यों नहीं ली?”

यही सवाल जौहर की बहस को सिर्फ इतिहास का विषय नहीं रहने देता। क्या जौहर को आज की नैतिकता से देखा जाए, या उस दौर की युद्ध-व्यवस्था, भय और सामाजिक मानसिकता के भीतर जाकर समझा जाए?
शायद असली बहस यही है—जौहर सही था या गलत, यह तय करने से पहले क्या हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि उन स्त्रियों के सामने उस समय विकल्प क्या थे?

जौहर क्यों हुआसवाल बिल्कुल जायज़ है। 

लेकिन इसका जवाब पाने से पहले हमें कुछ और सवाल पूछने होंगे—जिस समय जौहर हुआ, उस समय युद्ध क्या था? हार का अर्थ क्या था? बर्बर आक्रांताओं के हाथों पराजित समाज की स्त्रियों की नियति क्या हो सकती थी? और सबसे बड़ा सवाल—क्या उस समय स्त्रियों के पास आज जैसे विकल्प मौजूद थे?

आज हम कहते हैं—जान बचाना ही सबसे बड़ा साहस है।
निश्चित रूप से है। 

बलात्कार किसी स्त्री की गरिमा समाप्त नहीं करता। अपराधी का अपराध पीड़िता का कलंक नहीं है। किसी स्त्री को अपनी “इज्जत” साबित करने के लिए जान देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

लेकिन इतिहास का सवाल आज के नैतिक फैसले से थोड़ा अलग है— उन स्त्रियों ने ऐसा क्यों किया?

जौहर को सामान्य आत्महत्या समझना इतिहास को छोटा करना है

जौहर कोई रोजमर्रा की सामाजिक प्रथा नहीं थी। यह युद्ध की चरम परिस्थिति से जुड़ा था—जब कोई दुर्ग लंबे समय की घेराबंदी के बाद लगभग निश्चित पराजय की स्थिति में पहुंच जाता था और पुरुष योद्धा 'विजय या ‍वीरगति' के लिए निकलते थे। इस अंतिम युद्ध को राजपूत परंपरा में साका कहा गया।

अर्थात— दुर्ग की घेराबंदी अंतिम युद्ध पुरुषों का साका स्त्रियों का जौहर दुर्ग का पतन।

इसलिए जौहर और सती को एक मानना ऐतिहासिक भूल है। दोनों की सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अलग थी। जौहर का संबंध विशेष रूप से युद्ध, पराजय और उसके बाद बंदी बनाए जाने, दासता तथा संभावित यौन हिंसा के भय से जुड़ा था।

लेकिन यहां एक जरूरी सावधानी भी है। क्या हर जौहर में हर स्त्री की व्यक्तिगत इच्छा हम आज जान सकते हैं? नहीं। क्या सामूहिक निर्णय में सामाजिक दबाव की भूमिका रही होगी? संभव है।

इसलिए जौहर को केवल स्त्रियों की स्वतंत्र पसंद कहना भी उतना ही अधूरा है, जितना उसे केवल पुरुषों द्वारा महिलाओं को आग में झोंक देना कहना। इतिहास इससे कहीं अधिक जटिल है।

युद्ध में स्त्री पर हिंसा कोई काल्पनिक आशंका नहीं थी

आज जौहर पर सवाल उठाते हुए कहा जाता है कि यौन हिंसा के डर से मृत्यु चुनना स्त्री-विरोधी सोच है। आज के संदर्भ में किसी स्त्री को ऐसा करने के लिए कहना निश्चित रूप से गलत है।

लेकिन मध्यकालीन युद्ध को आज की कानून-व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा के चश्मे से देखना भी अधूरा होगा।
युद्ध में स्त्रियों को बंदी बनाना, दास बनाना और यौन हिंसा का शिकार बनाना किसी एक सभ्यता तक सीमित नहीं रहा। 2014 में आईएसआईएस द्वारा यज़ीदी महिलाओं और लड़कियों को बंदी बनाने, बेचने और यौन दासता में धकेलने के प्रमाण संयुक्त राष्ट्र ने दर्ज किए।

यह तुलना किसी मध्यकालीन शासक या समुदाय को आधुनिक आतंकवादी संगठन के बराबर रखने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना याद दिलाना है कि पराजित स्त्री के सामने यौन हिंसा का भय इतिहास में कोई काल्पनिक आशंका नहीं रहा है।

लेकिन नैतिक कसौटी सबके लिए एक होनी चाहिए

यहां एक और सवाल उठता है। किसी एक हिंसा को दूसरी हिंसा के हवाले से सही नहीं ठहराया जा सकता। नादिर शाह की हिंसा जौहर को सही नहीं बना देती। लेकिन जौहर पर बात करते समय आक्रांताओं की हिंसा को पूरी तरह भुला देना भी इतिहास को अधूरा कर देता है।

1739 में नादिर शाह के दिल्ली प्रवेश के बाद हुए नरसंहार में बड़ी संख्या में लोग मारे गए और शहर में व्यापक लूटपाट हुई। ऐतिहासिक अध्ययनों में इस हिंसा को दिल्ली के इतिहास की बड़ी त्रासदियों में गिना गया है। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों में भी दिल्ली, आगरा और मथुरा जैसे क्षेत्रों में लूट और हिंसा के प्रसंग मिलते हैं।
सवाल यह नहीं कि नादिर शाह कौन था, अब्दाली कौन था या उनका धर्म क्या था।

सवाल यह है कि विजेता के हाथों पराजित समाज की नियति क्या थी?
और उससे भी बड़ा सवाल— क्या हम इतिहास के हर विजेता की हिंसा को उसी बेचैनी से देखते हैं, जिस बेचैनी से हम जौहर को देखते हैं? यही समान नैतिक कसौटी इतिहास के लिए जरूरी है।

तो क्या जौहर सही था?

आज? नहीं। किसी स्त्री से यह कहना कि बलात्कार से बचने के लिए मर जाना चाहिए—गलत है।
लेकिन जौहर की आलोचना करते समय उस हिंसक व्यवस्था को अदृश्य कर देना भी न्याय नहीं है, जिसके सामने वह निर्णय पैदा हुआ।

अगर सवाल है—स्त्रियों को मरना क्यों पड़ा?” तो अगला सवाल भी होना चाहिए— ऐसी परिस्थिति पैदा कैसे हुई, जिसमें मृत्यु भी उन्हें एक विकल्प दिखाई देने लगी?”

यही इतिहास और नैतिक निर्णय के बीच का अंतर है।

राजपूत परंपरा में सवाल केवल जीनेका नहीं था

आज हमारे लिए जीवन सर्वोच्च मूल्य है। लेकिन उस समय की राजपूत परंपरा में एक दूसरा सवाल भी था— किस शर्त पर जीना है?”

पराजय का अर्थ केवल सत्ता खोना नहीं था। वह स्वतंत्रता खोना, राज्य खोना और विजेता की अधीनता स्वीकार करना भी हो सकता था।

 “Death before Dishonor” यह भावना केवल राजपूतों तक सीमित नहीं रही। दुनिया की अनेक युद्ध-संस्कृतियों में पराजय, दासता या अपमान की अपेक्षा मृत्यु को स्वीकार करने के उदाहरण मिलते हैं। लेकिन राजपूत परंपरा में इसका एक विशिष्ट रूप दिखाई देता है— पुरुषों का साका और स्त्रियों का जौहर।

इसलिए जौहर को केवल धार्मिक घटना या किसी एक शासक के अत्याचार की कहानी बनाना भी गलत है। यह मध्यकालीन युद्ध, दुर्ग-सभ्यता, सामुदायिक सम्मान, स्त्री की सामाजिक स्थिति और पराजय के भय—इन सबके बीच पैदा हुई एक असाधारण परिस्थिति थी।

क्योंकि उनके लिए जीवन का मूल्य केवल सांस लेने में नहीं था; जीवन किस अवस्था में जिया जा रहा है, यह भी महत्वपूर्ण था। इसीलिए साका की परंपरा को समझना जरूरी है। जब जीत की संभावना समाप्त हो जाती थी, योद्धा अंतिम युद्ध के लिए निकलते थे—अक्सर यह जानते हुए कि लौटकर आना संभव नहीं।

आज इसे अव्यावहारिक कहा जा सकता है। लेकिन उस समय उनका प्रश्न रणनीति से आगे था  “अगर जीवन ही पराधीनता, अपमान में बीते तो उस जीवन का अर्थ क्या है?” यही वह दर्शन है जिसे समझे बिना जौहर को समझना कठिन है। 
जीवन और स्वतंत्र जीवनदोनों को एक नहीं माना जाता था।

अगर जीवन ही सर्वोच्च था, तो महाराणा प्रताप क्यों नहीं झुके?

यही सवाल राजपूत इतिहास की मूल चेतना को समझने में मदद करता है। यदि जीवन बचाना ही अंतिम लक्ष्य था, तो उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार क्यों नहीं की? हल्दीघाटी के बाद संघर्ष जारी क्यों रखा? कठिन जीवन और अभाव क्यों स्वीकार किए?

क्योंकि उनके लिए जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं था। स्वतंत्रता के बिना जीवन अधूरा था।
यह दर्शन आज हमें स्वीकार करना जरूरी नहीं। लेकिन उस युग के निर्णयों को समझने के लिए इसे समझना जरूरी है। प्रतिरोध की उस परंपरा को समझे बिना जौहर की मानसिकता को समझना भी कठिन है।

जौहर का सबसे कठिन सवाल

जौहर को महिमामंडित करना गलत है। उसका उपहास करना भी गलत है। प्रचंड अग्नि में समाती स्त्रियों का दृश्य गौरव का नहीं, एक भयावह त्रासदी का दृश्य है।

लेकिन उस त्रासदी को केवल कायरता कह देना भी इतिहास के साथ अन्याय है।

वे स्त्रियां अपने समय की सामाजिक व्यवस्था, युद्ध की वास्तविकताओं और पराजय के भय के बीच निर्णय ले रही थीं। हर स्त्री की इच्छा क्या थी, हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते। लेकिन उनके निर्णय को समझने की कोशिश किए बिना उन्हें आज के नैतिक पैमाने पर खड़ा कर देना भी आसान रास्ता है।

इतिहास से सहमत होना जरूरी नहीं। इतिहास को समझना जरूरी है। जौहर का सबसे बड़ा सवाल शायद जौहर नहीं है। वह सवाल है— जीवन बड़ा है या स्वाभिमान?

आज हमारा उत्तर अलग हो सकता है। और होना भी चाहिए। लेकिन सदियों पहले उस सवाल के सामने खड़ी स्त्री का उत्तर समझने के लिए हमें अपने समय से थोड़ा बाहर निकलना होगा।

जौहर की असली कहानी आग में नहीं थी। वह उस भय, उस युद्ध और उस मानसिकता में थी, जिसने किसी समाज को यह सोचने पर मजबूर किया कि पराजय के बाद उसके पास बचेगा क्याजीवन, स्वतंत्रता, सम्मान या केवल अस्तित्व।

और शायद इसी कारण सदियों बाद भी जौहर हमें असहज करता है।  क्योंकि वह अतीत से निकलकर आज भी हमसे एक कठिन सवाल पूछता है—  आपके लिए स्वतंत्रता और स्वाभिमान की कीमत क्या है?” इस सवाल का उत्तर शायद हर युग अपने समय के अनुसार देगा। लेकिन इतिहास का काम उत्तर देना नहीं है।

इतिहास का काम हमें इतना ईमानदार बनाना है कि हम उस स्त्री की आंखों से भी दुनिया देखने की कोशिश करें, जो जौहर की ज्वाला के सामने खड़ी थी...
लेखक के बारे में
संदीप सिंह सिसोदिया
वन-लाइनर बायो: IIM इंदौर से प्रशिक्षित और 20+ वर्षों का अनुभव रखने वाले डिजिटल मीडिया लीडर व वरिष्ठ संपादक, जिन्होंने BBC,  DW, Yahoo और MSN जैसे वैश्विक संस्थानों के साथ कार्य किया है। वे जियो-पॉलिटिक्स, पर्यावरण और समसामयिक  मुद्दों पर अपने प्रखर लेखन और गहन विश्लेषण के लिए विशेष रूप से.... और पढ़ें
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