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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Thursday, 3 September 2026 (12:22 IST)

क्या दूरियों के बाद भी एक-दूजे के हैं अनुपमा-अनुज? जन्माष्टमी के मौके पर सामने आया प्यार का सबसे पवित्र सच!

क्या दूरियों के बाद भी एक-दूजे के हैं अनुपमा-अनुज? जन्माष्टमी के मौके पर सामने आया प्यार का सबसे पवित्र सच!
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (12:25 IST)
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क्या दूरियों के बाद भी एक-दूजे के हैं अनुपमा-अनुज? जन्माष्टमी के मौके पर सामने आया प्यार का सबसे पवित्र सच!
कृष्ण जन्माष्टमी का पावन मौका हो और राधा-कृष्ण के अमर प्रेम की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है! लेकिन आज हम टीवी की उस जोड़ी की बात कर रहे हैं, जिसका प्यार फैंस के लिए किसी इबादत से कम नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आपके फेवरेट 'मान' (Maan) यानी अनुपमा और अनुज कपाड़िया की। जन्माष्टमी के इस खास फेस्टिवल पर अनुपमा और अनुज की वो प्रेम कहानी एक बार फिर ताजा हो गई है, जो फासलों और वक्त की मोहताज नहीं है। यह सिर्फ एक सीरियल का ट्रैक नहीं, बल्कि प्यार और समर्पण की वो असली कहानी है जिसने लाखों दर्शकों की आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान ला दी है।
 

राधा-कृष्ण और मीरा जैसी है अनुपमा की दीवानगी

अनुपमा के लिए अनुज सिर्फ एक लाइफ पार्टनर या रोमांटिक साथी नहीं है; वो उसकी हर सांस, हर याद और हर दुआ में बसा है। बिल्कुल राधा-कृष्ण के उस पवित्र और अमर बंधन की तरह, जो हालातों और दूरियों के बहुत ऊपर है। जिस तरह मीरा ने भगवान कृष्ण की बिना शर्त भक्ति की, ठीक वैसे ही अनुज के लिए अनुपमा का प्यार हर मुश्किल परीक्षा से गुजर कर भी चट्टान की तरह डटा रहा। चाहे गलतफहमियां आई हों, लम्बी जुदाई झेली हो या जिंदगी ने कितने भी कड़े इम्तिहान लिए हों, लेकिन इनकी रूह का कनेक्शन और खामोशी की जुबान कभी नहीं टूटी।

वक्त की आंधियों में भी डटा रहा 'मान' का रिश्ता

कुछ प्रेम कहानियां बस शब्दों में कही जाती हैं, कुछ किस्मत लिखती है और कुछ हमेशा के लिए दिल पर छप जाती हैं। 'मान' की कहानी भी कुछ ऐसी ही है—जिसे पाया गया, जिया गया, खोया गया, बुरी तरह आजमाया गया, लेकिन कभी भुलाया नहीं जा सका। दर्शकों के लिए अनुपमा और अनुज का रिश्ता सच्चे, निस्वार्थ और मैच्योर प्यार की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है। यह साफ बताता है कि जब प्यार सच्चा हो, तो वो यादों और एहसासों के सहारे बड़े से बड़े तूफान को भी पार कर जाता है। हालात भले ही बदल जाएं, लेकिन 'मान' का असली वजूद फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा।
 

प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं...

इस जन्माष्टमी, जहां पूरी दुनिया भक्ति और डिवाइन लव (दिव्य प्रेम) को सेलिब्रेट कर रही है, वहीं अनुपमा-अनुज की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ एक ही छत के नीचे साथ रहने का नाम नहीं है। यह विश्वास, त्याग और किसी एक इंसान की रूह में बस जाने का अहसास है। दीपा शाही और राजन शाही द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे इस ब्लॉकबस्टर शो में भले ही जिंदगी के कितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आएं, लेकिन इंडियन टेलीविजन के रोमांस के इतिहास में 'मान' का यह चैप्टर हमेशा के लिए अमर रहेगा।
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