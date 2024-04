जल संकट की आहट : बेंगलुरू सिर्फ ट्रेलर, सूख रही हैं देश की नदियां, संभल जाइए

Duty removed on export of 1000 tonnes of Kala Namak Rice : सरकार ने 6 निर्दिष्ट सीमा शुल्क केंद्रों के माध्यम से 1000 टन तक काला नमक चावल की किस्म के निर्यात पर शुल्क हटा दिया है। अभी तक काला नमक चावल के निर्यात पर 20 प्रतिशत शुल्क लागू था। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, चावल की इस किस्म के 1000 टन तक के निर्यात पर शुल्क छूट बुधवार से प्रभावी होगी।