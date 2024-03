वायुसेना ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में फंसे 300 से ज्‍यादा लोगों को किया रेस्‍क्‍यू

Indian Air Force rescued more than 300 people stranded in Jammu and Kashmir and Ladakh : जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारी हिमपात के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए 328 लोगों को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने शनिवार को हवाई मार्ग से सुरक्षित बचा लिया। 'कारगिल कूरियर' सेवा के तहत अब तक कुल 3,442 लोगों को हवाई मार्ग से बचाया गया है।

वायुसेना के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक 22 जनवरी को शुरू होने के बाद से नागरिक प्रशासन के समन्वय से भारतीय वायुसेना द्वारा 'कारगिल कूरियर' सेवा के तहत अब तक कुल 3,442 लोगों को हवाई मार्ग से बचाया गया है। इस बीच, भारी हिमपात के कारण 434 किलोमीटर लंबा श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है।

अधिकारी ने कहा, वायुसेना की 'कारगिल कूरियर' सेवा के दो विमानों ने शनिवार को 328 यात्रियों को हवाई मार्ग से बचाया। जबकि 144 यात्रियों को एएन-32 की तीन उड़ानों के जरिए श्रीनगर से कारगिल पहुंचाया गया, वहीं 12 यात्रियों को कारगिल से श्रीनगर पहुंचाया गया।

उन्होंने कहा कि इसी तरह, 164 यात्रियों ने तीन उड़ानों में जम्मू से कारगिल तक और आठ यात्रियों ने कारगिल से जम्मू तक का सफर तय कर इस सेवा का लाभ उठाया।(भाषा)

