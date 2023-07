INDIA vs NDA : मोदी और विपक्ष की लड़ाई में किसका पलड़ा भारी?

INDIA vs NDA : 2024 की लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत चुनौती देने के लिए 26 विपक्षी दलों ने इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इनक्लूसिव अलायंस (INDIA) नाम रखने का फैसला किया है। भले ही नाम का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन कांग्रेस से लेकर तृणमूल कांग्रेस तक सभी विपक्षी दलों के नेता सोशल मीडिया पर 2024 के चुनाव को INDIA vs NDA करार दे रहे हैं। देखते ही देखते चक दे इंडिया सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा।

यह कहा जा रहा है कि इस नाम पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादातर विपक्षी नेताओं की राहुल गांधी द्वारा सुझाए गए इस नाम पर सहमति है। इस नाम का संकेत देते हुए कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने ट्वीट किया, 'इंडिया की जीत होगी।'

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर कहा, 'चक दे इंडिया।' वहीं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, 2024 में टीम इंडिया vs टीम एनडीए होगा। चक दे इंडिया।

So 2024 will be



Team INDIA

Vs

Team NDA



Chak De, INDIA!