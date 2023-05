4 people and 150 sheep killed in a road accident in Hingoli: महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में बृहस्पतिवार तड़के पशुओं को ले जा रहे एक ट्रक की, टाइलों से लदे एक अन्य ट्रक से टक्कर होने पर 4 लोगों और 150 भेड़ों की मौत हो गई। दुर्घटना सुबह करीब 4 बजे नांदेड़-कलमनुरी मार्ग पर मालेगांव फाटा में हुई। दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात बाधित रहा।