Paytm ceo का बयान, ऐप 29 फरवरी के बाद भी काम करता रहेगा

America's retaliation after drone attac : अमेरिका (US) ने जॉर्डन में अपने सैनिकों पर हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए इराक और सीरिया (Iraq and Syria) में ईरान समर्थित मिलिशिया और ईरानी 'रिवॉल्यूशनरी गार्ड' के 85 ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) और अन्य शीर्ष अमेरिकी नेता कई दिनों से चेतावनी दे रहे थे कि अमेरिका मिलिशिया समूहों पर जवाबी हमला करेगा और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यह केवल एक हमला नहीं बल्कि समय के साथ की जाने वाली कई स्तर की प्रतिक्रिया होगी।