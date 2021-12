हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए 6 सैनिकों के शवों की पहचान, सैन्य सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार

हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सभी 4 वायुसैनिकों विंग कमांडर पीएस चौहान, स्वाड्रन लीडर के सिंह, और जेडब्ल्यूओ प्रदीप दास, के शवों की पहचान की जा चुकी है। सैन्य सम्मान के साथ आज सभी का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

#TamilNaduChopperCrash | Identification of all 4 Indian Air Force (IAF) personnel JWO Pradeep A, Wg Cdr PS Chauhan, and Sqn Leader Kuldeep Singh is complete.