दिल्ली-NCR में जोरदार बारिश, सड़कों पर भरा पानी

नई दिल्ली। दिल्ली- में शनिवार सुबह से दिल्ली-NCR में हो रही है। लगातार हो रही बारिश से राजधानी दिल्ली में कई स्थानों पर सड़कों पर पानी भर गया।

दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजिायाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत एनसीआर के शहरों में बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव की खबर मिली है। आईटीओ समेत कई क्षेत्रों से सड़कों पर जाम लगने की भी खबर।

Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Jorbagh area

India Meteorological Department predicts 'moderate to heavy intensity rain' at many places of Delhi'. pic.twitter.com/9IOq3AMb3n