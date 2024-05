एचडी रेवन्ना को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न मामले में दी जमानत

HD Revanna got big relief from the court : कर्नाटक में बेंगलुरु की एक अदालत ने सोमवार को जनता दल (सेक्युलर) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना को यौन उत्पीड़न के एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी। रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना पर 47 वर्षीय घरेलू सहायिका का यौन उत्पीड़न करने के आरोप शामिल हैं।

बयालिसवें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पहले रेवन्ना (66) को अंतरिम राहत दी थी। न्यायाधीश प्रीत जे ने विशेष जांच दल (एसआईटी) की आपत्तियों को सुनने से इनकार कर दिया और जमानत का आदेश दिया।

होलेनारसिपुरा टाउन पुलिस थाने में 28 अप्रैल को दर्ज किए गए मामले में रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना पर 47 वर्षीय घरेलू सहायिका का यौन उत्पीड़न करने के आरोप शामिल हैं। कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद प्रज्वल (33) कथित तौर पर 27 अप्रैल को जर्मनी रवाना हुए और अब भी फरार हैं। उनको वापस लाने के प्रयास के तहत प्रज्वल के खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है।

एचडी रेवन्ना को चार मई को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अपनी न्यायिक हिरासत के अंत में उन्होंने सांसदों और विधायकों के लिए एक विशेष अदालत से सशर्त जमानत हासिल कर ली। (भाषा)

