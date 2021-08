काबुल से लाए गुरुग्रंथ साहिब, विमान में गूंजा 'सत श्री अकाल', केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को मिला सेवा का सौभाग्य

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने काबुल से लाए श्री गुरु ग्रंथ साहिब (Sri Guru Granth Sahib) के तीन पवित्र स्वरूपों को प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें इन स्वरूपों को माथे पर लेकर जाते हुए देखा गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें स्वरूपों की सेवा करने का अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ते धन धन साड्डे भाग



This holy & poignant privilege of गुरु दी सेवा, comes as a once in a lifetime moment to cherish, so special & proud that could bring a tear to anyone's eye.



Heartening to see the holy scriptures in a safe haven now.#Blessed pic.twitter.com/ItBbTaD1VY