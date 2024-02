What did Mallikarjun Kharge say about Congress leaders leaving the party?: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने मंगलवार को बीदर (कर्नाटक) में कहा कि पार्टी से मिले लाभ की बदौलत मंत्री और मुख्यमंत्री तक बन चुके कांग्रेस (Congress) नेताओं में कुछ भाजपा की ओर इसलिए 'भाग रहे हैं', क्योंकि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का डर सता रहा है।