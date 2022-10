गाजियाबाद में महिला से हैवानियत, प्राइवेट पार्ट में घुसाई रॉड, बोरी में सड़क पर मिली... क्या बेटियां ऐसे ही मरती रहेंगी?

नई दिल्ली। से लौट रही दिल्ली की महिला से हैवानियत का मामला सामने आया है। दरिंदों ने 2 दिन तक महिला से बलात्कार किया। उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड घुसाई और सड़क किनारे बोरी में बंद कर फेंक दिया। पीड़िता का दिल्ली के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने सवाल किया कि क्या बेटियां ऐसे ही मरती रहेंगी?

गाजियाबाद पुलिस के अनुसार, 18 अक्टूबर की सुबह साढ़े 3 बजे थाना नंदग्राम पुलिस को यूपी-112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि आश्रम रोड के पास एक महिला पड़ी हुई है। पुलिस वहां पहुंची और महिला को अस्पताल पहुंचाया। पीड़िता को मेरठ मेडिकल के लिए रेफर किया वह फिलहाल दिल्ली में अपना इलाज करा रही है।

गाजियाबाद के एसपी सिटी निपुण अग्रवाल के अनुसार, आरोपी महिला के परिचित हैं। पांचों आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 4 आरोपियों को दबोच लिया गया है। कहा जा रहा है कि उनका संपत्ति का विवाद है। यह मामला विचाराधीन है। हम सभी आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।

A was abducted&gang-raped by 5 men in (UP)

SP City (Ghaziabad) says, "On 18 Oct, Nandgram(UP)Police received info that a woman is lying near Ashram Road. Police took her to hospital. She's a resident of Delhi&had come to her brother's residence in Nandgram" pic.twitter.com/RYRqpGHEv9