HC के आदेश के बाद किले में तब्दील दिल्ली का उत्तम नगर, ईद से लेकर रामनवमी तक कड़ा पहरा, होली पर हुई थी तरुण की हत्या

पुलिस के अनुसार, हिंसा उस समय भड़की जब तरुण के परिवार की एक लड़की द्वारा फेंके गए गुब्बारे का पानी पड़ोसी परिवार की एक महिला पर जा गिरा। बाद में कुछ हिंदू संगठनों ने इस हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया और आरोपियों के परिवार के दो वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो नाबालिग पकड़े हैं।

ईद और रामनवमी को लेकर सतर्कता

विभिन्न जगहों पर ईद उल फितर से पहले सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इसके तहत जिले में 100 से अधिक जगहों पर जांच चौकी बनाई है जबकि सुरक्षाकर्मी छतों पर से निगरानी कर रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ईद के दौरान शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए व्यापक योजना तैयार की है। अधिकारी ने कहा कि पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं और कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।

हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पुलिस ने कहा कि संवेदनशील इलाकों, विशेषकर हस्तसाल गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां हत्या हुई थी। पुलिस ने बताया कि पूरे त्योहार के दौरान यह सुरक्षा व्यवस्था जारी रहेगी। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रमुख स्थानों पर तैनात किया जाएगा।