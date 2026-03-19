LIVE: ईरान का पलटवार, कतर के रास लफान गैस प्लांट पर हमला

Latest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग तेल ठिकानों तक पहुंची। साउथ पार्स पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान का भी कतर के तेल ठिकानों पर हमला। पल पल की जानकारी...
08:26 AM, 19th Mar
-ईरान ने भी कतर के रास लफान गैस प्लांट पर हमला किया। कतर ने ईरान के राजदूत को बुलाया। कतर ने ईरानी राजनयिको को 24 घंटे में देश छोड़ने को कहा।
-ईरान का सऊदी अरब में भी बड़ा हमला।
08:23 AM, 19th Mar
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, ऊर्जा क्षेत्रों पर और हमले नहीं चाहते। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा कि ट्रंप युद्ध को लंबा नहीं खिंचना चाहते। इस बीच पेंटागन ने अमेरिकी संसद से हथियारों के लिए 200 अरब डालर मांगे।
08:22 AM, 19th Mar
अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया है। जवाब में ईरान ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमिरात और कतर में 5 तेल और गैस ठिकानों पर हमलों की धमकी दी है। ALSO READ: साउथ पार्स पर हमला: ईरान का पलटवार अलर्ट, तेल-गैस संकट से दुनिया में मचेगी हलचल
08:22 AM, 19th Mar
-चैत्र नवरात्रि 2026 के पहले दिन के अवसर पर देशभर के मंदिरों में उमड़ी भीड़। बड़ी संख्या में भक्तों ने माता मंदिर में दर्शन किए और पूजा की।
-गुड़ी पड़वा पर्व भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।