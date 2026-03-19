LIVE: ईरान का पलटवार, कतर के रास लफान गैस प्लांट पर हमला

इस समय पूरा देश घरेलू गैस के संकट से परेशान दिखाई दे रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक हैरत में डालने वाली खबर सामने आई है यहां एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के चलते चोर भी सक्रिय होकर सिलेंडर चोरी की घटना को अंजाम दे रहें हैं। ताज़ा मामला गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के ब्रजघाट, पलवाड़ा रोड स्थित प्राथमिक विद्यालय आलमगीरपुर का है, जहां चोरों ने स्कूल की रसोई को ही निशाना बना डाला।