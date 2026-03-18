Pakistan अमेरिका के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा': तुलसी गबार्ड की इस चेतावनी ने पूरी दुनिया में मचाया हड़कंप!

गबार्ड ने खतरे के बढ़ते दायरे पर बात करते हुए कहा कि अमेरिकी खुफिया समुदाय के आकलन के अनुसार अमेरिका तक मार करने में सक्षम मिसाइलों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। अनुमान है कि वर्ष 2035 तक ऐसी मिसाइलों की संख्या 16 हजार से अधिक हो सकती है जबकि वर्तमान में यह संख्या लगभग 3 हजार के आसपास आंकी गई है।





रिपोर्ट्‍स के मुताबिक उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर कोरिया रूस और चीन के साथ अपने रणनीतिक संबंध लगातार मजबूत कर रहा है। यह स्थिति वैश्विक सुरक्षा समीकरण को और जटिल बना सकती है तथा इन देशों के बीच सैन्य सहयोग और समन्वित क्षमता को बढ़ा सकती है, जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है।

जो केंट मामले पर ट्रंप का साथ

अमेरिका की 'डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस' (DNI) तुलसी गबार्ड ने मंगलवार को ईरान युद्ध पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। यह बयान उनके शीर्ष सहयोगी और 'नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर' के निदेशक जो केंट के इस्तीफे के बाद आया है। जो केंट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ छेड़े गए युद्ध से असहमति जताते हुए पद छोड़ दिया था।

चूंकि तुलसी गबार्ड खुद अपनी युद्ध-विरोधी (Anti-war) छवि के लिए जानी जाती हैं, इसलिए राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज थीं कि वे भी इस्तीफा दे सकती हैं। लेकिन मंगलवार को जारी अपने पहले आधिकारिक बयान में गबार्ड ने जो केंट का जिक्र किए बिना राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले का पुरजोर समर्थन किया। Edited by : Sudhir Sharma