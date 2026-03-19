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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :मुंबई , गुरुवार, 19 मार्च 2026 (10:00 IST)

शेयर बाजार में भारी गिरावट: सेंसेक्स 1730 से ज्यादा टूटा, तेल संकट के डर से मचा हड़कंप

share market 19 march
Share Market Crash : भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में सुबह 9:38 बजे सेंसेक्स 1731 अंक गिरकर 74,973 पर पहुंच गया। निफ्टी भी 506 अंकों की गिरावट के साथ 23,272 पर था। 3 दिन की बढ़त के बाद शेयर बाजार में आई भारी गिरावट की वजह से निवेशकों में हड़कंप मच गया। इस वजह से मार्केट कैप भी लाखों करोड़ रुपए कम हो गया।
 
ईरान और कतर में बड़े गैस फिल्ड पर हुए हमलों के बाद दुनिया भर में तेल संकट का खतरा मंडराने की आशंका है। आज अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के दाम बढ़कर 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए। सोने चांदी की कीमतों में भी आज गिरावट दर्ज की गई।
 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

शेयर बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा ने बताया कि गैस फिल्ड पर हमला और यूएस फेड का रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव नहीं होने के चलते भारतीय शेयर बाजारों में गुरुवार को भारी गिरावट दर्ज की कई। वेबदुनिया ने पहले ही बता दिया था कि शॉर्ट सेलिंग के चलते बाजार में तेजी दिखाई दे रही है। ऐसे में निवेशकों को अलर्ट रहना चाहिए।

गिरे दुनिया भर के बाजार

मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ने से तेल की कीमतों में अचानक आए तेज उछाल के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार बिखर गए। जापान का निक्केई इंडेक्स 1500 अंक से ज्यादा टूटा तो हांगकांग के हैंगसेंग में 500 अंक से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स भी 1.50 फीसदी से ज्यादा फिसला।

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta
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