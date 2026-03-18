Iran War News : ईरान की चेतावनी, सऊदी अरब, यूएई और कतर में तेल ठिकानों पर करेगा हमला

बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और खाड़ी के अन्य हिस्सों में मिसाइलों और ड्रोनों से हमले जारी रहे, क्योंकि ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल युद्ध आज 20वें दिन में प्रवेश कर गया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने दक्षिणी ईरान में साउथ पार्स गैस फील्ड और असालुयेह शहर की तेल-गैस सुविधाओं पर एयरस्ट्राइक की है। ईरान ने अपने गैस फील्ड पर हमले के बाद सऊदी अरब, कतर और यूएई के तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दी है।

ड्रोन और मिसाइलों के हमले जारी

28 फरवरी को हुए उस अमेरिका-इजराइली ऑपरेशन के जवाब में, जिसमें ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए थे। ईरान के जवाबी हमलों ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। दोनों पक्षों की ओर से ड्रोन, मिसाइलों और चेतावनियों का तीखा आदान-प्रदान हो रहा है।

खूफिया मंत्री के मारने का दावा

ईरान ने अपने गैस फील्ड पर हमले के बाद सऊदी अरब, कतर और यूएई के तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दी है। इज़राइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ का दावा है कि ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब और मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी बीती रात हुए एक हमले में मारे गए हैं। पूरे ईरान और लेबनान में इजराइली हमले तेज हो गए हैं। इनमें दर्जनों लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर है। Edited by : Sudhir Sharma