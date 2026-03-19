गुरुवार, 19 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. iran us israel war south pars ras laffan oil crisis navratri gudi padwa
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली/वॉशिंगटन/तेहरान , गुरुवार, 19 मार्च 2026 (08:44 IST)

गैस प्लांटों पर हमले से दुनिया में हड़कंप, तेल 110 डॉलर पार; नवरात्रि-गुड़ी पड़वा की धूम

crude oil
Top News 19 March : अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के 20वें दिन दोनों और से तेल और गैस को निशाना बनाया गया। ईरान का साउथ पार्स और कतर के रास लफान गैस प्लांट पर हमले से दुनिया भर में हड़कंप मच गया। इससे दुनियाभर में तेल संकट गहराने की आशंका है। आज देश में चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। 19 मार्च की बड़ी खबरें : 

ईरान के साउथ पार्स गैस फिल्ड पर हमला

अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया है। जवाब में ईरान ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमिरात और कतर में 5 तेल और गैस ठिकानों पर हमलों की धमकी दी है। साउथ पार्स पर हमले से भारत समेत दुनिया भर में गैस की सप्लाय चेन पर बुरा असर पड़ सकता है।

कतर के रास लफान गैस प्लांट पर ईरानी हमला

इजरायल द्वारा ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले से नाराज ईरान ने भी अब सऊदी अरब, कतर और संयुक्‍त अरब अमीरात के तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान द्वारा कतर की रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर किए गए मिसाइल हमले से वहां आग लग गई। यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला एक अहम केंद्र भी है।

महंगा हुआ क्रूड, बढ़ेगा तेल संकट

अमेरिका इजराइल और ईरान द्वारा तेल रेफाइनरियों पर हमले से ब्रेंट क्रूड के दाम 110 डॉलर प्रति बैरल के पार हुए। तेल ठिकानों पर हुए हमले से दुनियाभर में तेल संकट गहराने की आशंका है। तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। 

चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा की धूम

चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा का पर्व भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। 

ईरान युद्ध से अमेरिका को बड़ा झटका

ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका को लगा बड़ा झटका। देश का राष्ट्रीय ऋण बुधवार को 39 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर दबाव बढ़ने की आशंका है।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
गुजरात के अंबाजी मंदिर में चैत्र नवरात्रि के दौरान दर्शन के समय में बदलाव

मोजतबा खामेनेई की कसम- अली लारिजानी की मौत का बदला लेंगे, रियाद में 2 बड़े धमाके, मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर

मोजतबा खामेनेई की कसम- अली लारिजानी की मौत का बदला लेंगे, रियाद में 2 बड़े धमाके, मिडिल ईस्ट में तनाव चरम परईरान ने अपने सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत का बदला लेने की कसम खाते हुए इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमलों की 61वीं लहर का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 2 बड़े धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने देश के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की हत्या के बाद चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधियों को जल्द ही उनके खून की कीमत चुकानी होगी।

Pakistan अमेरिका के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा': तुलसी गबार्ड की इस चेतावनी ने पूरी दुनिया में मचाया हड़कंप!

Pakistan अमेरिका के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा': तुलसी गबार्ड की इस चेतावनी ने पूरी दुनिया में मचाया हड़कंप!अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने चेतावनी दी है कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान इस समय अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरे के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के बीच इन देशों की सैन्य क्षमता और मिसाइल ताकत तेजी से बढ़ रही है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है।

ईरान की चेतावनी, सऊदी अरब, यूएई और कतर में तेल ठिकानों पर करेगा हमला

ईरान की चेतावनी, सऊदी अरब, यूएई और कतर में तेल ठिकानों पर करेगा हमलाईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने दक्षिणी ईरान में साउथ पार्स गैस फील्ड और असालुयेह शहर की तेल-गैस सुविधाओं पर एयरस्ट्राइक की है। ईरान ने अपने गैस फील्ड पर हमले के बाद सऊदी अरब, कतर और यूएई के तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दी है।

यहूदी कब से हमारे पूर्वज और बाप हो गए, कांग्रेस के राजीव शुक्ला के करारे बोल

यहूदी कब से हमारे पूर्वज और बाप हो गए, कांग्रेस के राजीव शुक्ला के करारे बोलRajiv Shukla Rajya Sabha Speech: संसद में कांग्रेस सांसद और पूर्व क्रिकेटर राजीव शुक्ला ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर तीखा हमला बोला है। राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान राजीव शुक्ला ने प्रधानमंत्री के उस बयान पर करारा प्रहार किया, जिसमें उन्होंने इज़राइल को 'फादरलैंड' (पितृभूमि) बताया था।

अकेले पड़े डोनाल्ड ट्रंप! न 'मागा' का साथ मिला न यूरोप का, क्या ईरान युद्ध बनेगा उनकी सबसे बड़ी भूल?

अकेले पड़े डोनाल्ड ट्रंप! न 'मागा' का साथ मिला न यूरोप का, क्या ईरान युद्ध बनेगा उनकी सबसे बड़ी भूल?डोनाल्ड ट्रंप का ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (MAGA) आंदोलन आंतरिक कलह से जूझ रहा है। ईरान युद्ध को लेकर टकर कार्लसन और मार्जोरी टेलर ग्रीन जैसे दिग्गजों ने ट्रंप के खिलाफ बगावत कर दी है। जानें क्या है पूरा मामला।

और भी वीडियो देखें

गुजरात के अंबाजी मंदिर में चैत्र नवरात्रि के दौरान दर्शन के समय में बदलाव

गुजरात के अंबाजी मंदिर में चैत्र नवरात्रि के दौरान दर्शन के समय में बदलावAmbaji Temple Gujarat: गुजरात के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी में 19 मार्च, 2026 से चैत्र नवरात्रि का मंगल प्रारंभ हो रहा है। इस धार्मिक महोत्सव को ध्यान में रखते हुए, श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन और आरती की समय-सारणी में बदलाव की घोषणा की गई है।

गैस प्लांटों पर हमले से दुनिया में हड़कंप, तेल 110 डॉलर पार; नवरात्रि-गुड़ी पड़वा की धूम

गैस प्लांटों पर हमले से दुनिया में हड़कंप, तेल 110 डॉलर पार; नवरात्रि-गुड़ी पड़वा की धूमTop News 19 March : अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के 20वें दिन दोनों और से तेल और गैस को निशाना बनाया गया। ईरान का साउथ पार्स और कतर के रास लफान गैस प्लांट पर हमले से दुनिया भर में हड़कंप मच गया। इससे दुनियाभर में तेल संकट गहराने की आशंका है। आज देश में चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। 19 मार्च की बड़ी खबरें :

LIVE: ईरान का पलटवार, कतर के रास लफान गैस प्लांट पर हमला

LIVE: ईरान का पलटवार, कतर के रास लफान गैस प्लांट पर हमलाLatest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग तेल ठिकानों तक पहुंची। साउथ पार्स पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान का भी कतर के तेल ठिकानों पर हमला। पल पल की जानकारी...

साउथ पार्स पर हमला: ईरान का पलटवार अलर्ट, तेल-गैस संकट से दुनिया में मचेगी हलचल

साउथ पार्स पर हमला: ईरान का पलटवार अलर्ट, तेल-गैस संकट से दुनिया में मचेगी हलचलअमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने सऊदी अरब, यूएई और कतर में तेल-गैस ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दी है। इस हमले से वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन और कच्चे तेल की कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है।

Iran-Israel War : मोजतबा खामेनेई की कसम- अली लारिजानी की मौत का बदला लेंगे, रियाद में 2 बड़े धमाके, मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर

Iran-Israel War : मोजतबा खामेनेई की कसम- अली लारिजानी की मौत का बदला लेंगे, रियाद में 2 बड़े धमाके, मिडिल ईस्ट में तनाव चरम परईरान ने अपने सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत का बदला लेने की कसम खाते हुए इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमलों की 61वीं लहर का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 2 बड़े धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने देश के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की हत्या के बाद चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधियों को जल्द ही उनके खून की कीमत चुकानी होगी।

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्चiQOO ने आज भारत में iQOO Z11x 5G को लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुए iQOO Z10x की जगह लेगा। नया स्मार्टफोन बैटरी, चिपसेट और विशेष रूप से फ्रंट कैमरा में महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है, जिसे 8-मेगापिक्सल से बढ़ाकर 32-मेगापिक्सल कर दिया गया है। Z11x तीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और दो रंगों में उपलब्ध है।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमतRealme ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme Narzo Power 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को एक अनोखे 'कॉमिक स्ट्रिप' (Comic Strip) स्टाइल में पेश किया है, जो युवाओं और डिजिटल-फर्स्ट उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ग्राहकों को खरीदारी पर 3,999 रुपए तक के अन्य बेनिफिट्‍स भी मिलेंगे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

चैत्र नवरात्रि

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com