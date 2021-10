चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ शाहीन, अगले 12 घंटे में होगा और खतरनाक

मुंबई। के अनुसार, अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र शुक्रवार को ‘शाहीन’ में तब्दील हो गया। शाम तक यह ‘गंभीर चक्रवाती तूफान’ में परिवर्तित हो सकता है।

आईएमडी ने बताया कि पूर्वोत्तर अरब सागर के ऊपर बना चक्रवाती तूफान 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम- उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और उत्तरी अरब सागर के मध्य हिस्से में यह पहुंच रहा है।

अगले 12 घंटे में इसके गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होकर पश्चिम- उत्तर पश्चिम में बढ़ने और अगले 36 घंटे में पाकिस्तान के मकरान तट से टकराने की संभावना है। इसके बाद यह दोबारा पश्चिम- दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा और ओमान की खाड़ी में ओमान तट की ओर बढ़ते हुए धीरे-धीरे कमजोर पड़ जाएगा।

‘Shaheen’ over northeast Arabian Sea and neighbourhood is very likely to further intensify into a Severe Cyclonic Storm during the next 12 hours. It is moving away from the Indian coast: India Meteorological Department (IMD) pic.twitter.com/hHJqpf7qGE