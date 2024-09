कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति धनखड़ से पूछा, क्या आप आरक्षण पर राहुल की मांग का समर्थन करते हैं?

Mr Rahul Gandhi has demanded removal of the 50% limit on reservations for SC/STs & OBCs

Do you support this demand of the Congress, Mr @VPIndia?



राहुल जी ने अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को ख़त्म करने की माँग की है।

क्या आप कांग्रेस की इस… https://t.co/NCulg3PsGe