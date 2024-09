Nitin Gadkari's big disclosure about the post of Prime Minister : साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नितिन गडकरी ने बड़ा खुलासा किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को नागपुर में एक समोराह के दौरान कहा कि विपक्ष के एक नेता ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया था। हालांकि उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने उन विपक्षी नेता का नाम भी नहीं बताया।