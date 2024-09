J&K Election : अनंतनाग में इन 4 उम्‍मीदवारों के बीच होगी चुनावी जंग

There will be an electoral battle between these 4 candidates in Anantnag : दक्षिण कश्मीर के मुख्य अनंतनाग विधानसभा क्षेत्र में 4 उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जिसमें एक निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल है, जो पहले पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) से जुड़ा हुआ था। 4 उम्मीदवारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार पीरजादा मोहम्मद सईद, पीडीपी के डॉ. महबूब बेग, अपनी पार्टी के हिलाल अहमद शाह और निर्दलीय उम्मीदवार पीर मंसूर शामिल हैं।

पीरजादा मोहम्मद सईद जम्मू और कश्मीर के एक प्रमुख राजनेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। उन्होंने जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और कोकरनाग निर्वाचन क्षेत्र से चार बार विधायक चुने गए हैं। सईद, जिन्होंने कई मंत्रालय संभाले हैं, दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी सीट एसटी-आरक्षित लार्नू है। हालांकि एनसी का समर्थन उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है।

जबकि मिर्जा अफजल बेग के बेटे डॉ. महबूब बेग लंबे समय तक नेकां से जुड़े रहे, लेकिन बाद में पीडीपी में शामिल हो गए। बेग जम्मू-कश्मीर विधानसभा, विधान परिषद और भारतीय संसद के लिए कई बार चुने जा चुके हैं। वे स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। अपने परिवार, खासकर अपने पिता अफजल बेग के राजनीतिक प्रभाव के कारण डॉ. बेग भी इस सीट के मुख्य दावेदार हैं।

इसी तरह से काफी समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे हिलाल अहमद कुछ साल पहले अपनी पार्टी में शामिल हुए थे। शाह, जो नगर निगम अनंतनाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ने 2014 में पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ करीब 11,000 वोट हासिल किए थे और इस बार वे बाजी पलट सकते हैं।

शंगस निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक पीर मंसूर हुसैन पीडीपी और अपनी पार्टी से जुड़े रहने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। मंसूर के पास इस क्षेत्र में अच्छा मतदाता आधार है और वे अन्य तीन उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, जिन्हें अपनी-अपनी पार्टियों का समर्थन प्राप्त है।

इसी तरह से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी (डीपीएपी) के मीर अल्ताफ़ हुसैन और भाजपा के सैयद पीरज़ादा वजाहत हुसैन भी वोटों का अच्छा हिस्सा हासिल कर सकते हैं, जिससे मुख्य चार दावेदारों के बीच वोट शेयर और भी बंट जाएगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि नेकां-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार पीरज़ादा मोहम्मद सईद का निर्वाचन क्षेत्र में न रहना एक कमज़ोर कारक हो सकता है, लेकिन नेकां उम्मीदवार पीर मोहम्मद हुसैन का पूरा समर्थन सईद को जीतने में मदद कर सकता है। उनके अनुसार, डॉ. महबूब बेग और उनके पिता का निर्वाचन क्षेत्र में लंबे समय से प्रतिनिधित्व बेग को सीट फिर से हासिल करने में मदद कर सकता है।

विश्लेषकों का कहना है कि हिलाल शाह, जिन्होंने 2014 में कांग्रेस के टिकट पर मुफ़्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ़ लगभग 11,000 वोट हासिल किए थे, एक बार फिर अच्छी संख्या में वोट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा, 2014 में पीडीपी टिकट पर शांगस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पीरजादा मंसूर इस तथ्य का लाभ उठा सकते हैं कि शांगस का हिस्सा रहे गांव अब अनंतनाग का हिस्सा हैं, और इससे उनका वोट शेयर बढ़ेगा और उन्हें जीतने में मदद मिलेगी।

2014 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों में, पीडीपी के नेता मुफ़्ती मोहम्मद सईद ने 6,028 वोटों के अंतर से सीट जीती थी। उन्हें 51.20% वोट शेयर के साथ 16,983 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार हिलाल अहमद शाह को हराया, जिन्हें 10,955 वोट (33.03%) मिले। नेकां उम्मीदवार इफ्तिखार हुसैन मिसगर 2,403 वोट (7.24%) के साथ तीसरे स्थान पर रहे, और भाजपा उम्मीदवार मोहम्मद रफीक वानी सिर्फ़ 1,275 वोट (3.84%) के साथ चौथे स्थान पर रहे। कुल 33,200 वोट (39.71%) पड़े।

इसी तरह से 2008 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों में पीडीपी नेता मुफ़्ती सईद ने 39.49% वोट शेयर के साथ 12,439 वोट पाकर सीट जीती थी। नेकां उम्मीदवार मिर्ज़ा महबूब बेग को 7,548 वोट (23.96%) मिले और वे दूसरे स्थान पर रहे। सईद ने बेग को 4,891 वोटों के अंतर से हराया। कुल 31,501 वोट (41.23%) पड़े। स्वतंत्र उम्मीदवार लियाकत अली खान 1,895 वोट (6.02%) के साथ तीसरे स्थान पर रहे, और एक अन्य स्वतंत्र उम्मीदवार हिलाल अहमद शाह 1,683 वोट (5.34%) के साथ चौथे स्थान पर रहे।

विधानसभा क्षेत्र 44-अनंतनाग में 61,070 मतदाता (30,645 पुरुष, 30,425 महिलाएं) हैं और 70 मतदान केंद्र (43 शहरी और 27 ग्रामीण) हैं। एसी 45-श्रीगुफवारा-बिजबेहरा में 1,02,081 मतदाता (50,728 पुरुष, 51,353 महिलाएं) हैं और 125 मतदान केंद्र (16 शहरी और 109 ग्रामीण) हैं।

ऐतिहासिक रूप से अनंतनाग सीट का प्रतिनिधित्व 1951 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिर्जा अफजल बेग ने किया था। 1962, 1967 और 1972 में इसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शमसुद्दीन ने किया था। बेग ने 1974 और 1977 में इस सीट पर कब्जा किया, इसके बाद 1983 में मिर्जा महबूब बेग ने जीत हासिल की। ​​1987 में एक स्वतंत्र मोहम्मद सईद शाह ने सीट जीती, इसके बाद 1996 में एनसी के सफदर अली बेग ने जीत हासिल की। ​​2002 में महबूब बेग ने सीट जीती, इसके बाद 2008 और 2014 में मुफ्ती सईद ने और 2016 के उपचुनाव में महबूबा मुफ्ती ने जीत हासिल की।