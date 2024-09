अमित शाह ने कहा, विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा

After the sudden death of cheetahs in Kuno, the Central Government had sought help from Reliance Wildlife Center : मध्यप्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पिछले साल महज 1 महीने में 3 चीतों की मौत के बाद, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मई 2023 में स्वास्थ्य निगरानी प्रोटोकॉल की समीक्षा के लिए गुजरात स्थित रिलायंस के वन्यजीव केंद्र के विशेषज्ञों की मदद मांगी थी। आधिकारिक रिकॉर्ड से यह जानकारी मिली है।