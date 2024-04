AAP नेता संजय सिंह को किन शर्तों पर मिली जमानत?

GTRI's appeal to the new government : ई-वाणिज्य (e-commerce) नियमों को आसान करने, शुल्क वापसी योजना का नकद वितरण, एक राष्ट्रीय व्यापार तंत्र (national trade mechanism) की स्थापना और भारत के व्यापार समझौतों की प्रभावशीलता पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करना नई सरकार के 100 दिन का एजेंडा होना चाहिए। जीटीआरआई (GTRI) ने इस विषय में बहुपयोगी सुझाव भी दिए हैं।