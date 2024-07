Delhi UPSC student death: पाताल लोक बना इंदौर में भंवरकुआं कोचिंग हब, भयावह लापरवाही में लग रहीं सपनों की कक्षाएं

Conflict between Rahul Gandhi and Anurag Thakur in Lok Sabha: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा नेता अनुराग ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, मेरा अपमान किया है। दरअसल, अनुराग ने कहा था कि जिनकी जाति का पता नहीं वे गणना की बात करते हैं। इसके बाद राहुल गांधी तमतमा गए थे।