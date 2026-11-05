जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में CJP नेताओं से 4 घंटे पूछताछ, क्राइम ब्रांच ने पूछे करीब 70 सवाल

जंतर-मंतर पर 13 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन के मामले में क्राइम ब्रांच ने CJP नेताओं से करीब चार घंटे तक पूछताछ की। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, नेता सुबह करीब 11 बजे राजौरी गार्डन स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय पहुंचे थे। पूछताछ दोपहर करीब 3 बजे समाप्त हुई।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान नेताओं से करीब 70 सवाल किए गए। हालांकि, उन्होंने कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया। CJP नेताओं को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से जुड़े दो एफआईआर के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

जंतर-मंतर पहुंचने के लिए निजी संपत्ति से गुजरने का आरोप

जांच में सहयोग करने की कही बात

पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच कार्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए रांका ने इसे 13 अक्टूबर की घटना से जुड़ी सामान्य जांच बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता जांच में पूरा सहयोग करेंगे। रांका ने कहा, "हम पहले भी कह चुके हैं और फिर कह रहे हैं कि जो भी जांच हो रही है, उसमें हम सहयोग करेंगे। कहीं भी तिरंगा फहराना अपराध नहीं होना चाहिए।





हमें पूरी उम्मीद है कि जांच सही तरीके से होगी और हम इसमें सहयोग करेंगे।" पुलिस सूत्रों के मुताबिक, नेताओं से पूछताछ इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों ने की। इससे पहले भी नेताओं को जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा गया था, लेकिन उन्होंने अधिक समय मांगा था और पेश नहीं हुए थे। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है।