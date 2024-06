चिराग पासवान : राजनीतिक परिपक्वता से किया हैरान, केंद्रीय मंत्री बनकर की जोरदार वापसी

These are the cabinet ministers of Modi 3.0 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही मोदी 3.0 के कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। राजनाथ सिंह ने मोदी 3.0 कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। राजनाथ सिंह पिछली सरकार में रक्षामंत्री थे। लखनऊ से नवनिर्वाचित सांसद हैं। अमित शाह ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। पिछली सरकार में अमित शाह केंद्रीय गृहमंत्री थे।